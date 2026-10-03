Última Quaest antes do 1º turno será divulgada neste sábado (3/10)

A margem de erro máxima é de aproximadamente dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95% - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A última pesquisa da Quaest antes do primeiro turno das eleições será divulgada neste sábado (3/10), véspera da votação. O levantamento vai atualizar as intenções de voto para a Presidência da República e testar um eventual segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02197/2026, a pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações. O levantamento ouviu 3.702 eleitores com 16 anos ou mais, em todo o país, entre a sexta-feira (2/10) e este sábado (3/10). A margem de erro máxima é de aproximadamente dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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As entrevistas foram realizadas presencialmente, em domicílios, por profissionais treinados. Os questionários estruturados foram aplicados por meio de dispositivos eletrônicos.

No cenário estimulado de primeiro turno, os eleitores receberam uma lista com os candidatos e indicaram em quem pretendem votar. A pesquisa apresenta 13 nomes: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Romeu Zema (Novo).

Além da intenção de voto, a Quaest pergunta se a escolha do eleitor é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição. O questionário também busca saber se o entrevistado mudaria de candidato caso considerasse possível encerrar a disputa já no primeiro turno e, nesse caso, para quem migraria o voto.

Para um eventual segundo turno, o levantamento testa apenas um cenário, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados podem escolher um dos dois candidatos, votar em branco ou nulo, dizer que não iriam votar ou que ainda estão indecisos.

A pesquisa também vai medir os efeitos do debate da TV Globo na reta final da campanha. O questionário pergunta se o eleitor acompanhou o encontro, quem considera que teve o melhor desempenho e se o debate reforçou sua escolha ou o levou a mudar de voto.

O levantamento ainda mede o interesse dos brasileiros pela eleição, a expectativa sobre quem vencerá a disputa e a aprovação e avaliação do governo Lula.

Na última pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira (28/9), Lula e Flávio apareceram empatados com 42% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno. No primeiro turno, Lula registrou 38%, contra 35% de Flávio.

Pesquisa registrada no TSE

O registro no sistema da Justiça Eleitoral é obrigatório para pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos. Entre as informações apresentadas estão metodologia, período de coleta, margem de erro, contratante e valor do levantamento.

A pesquisa da Quaest teve o custo informado de R$ 570 mil e integra a série de levantamentos que acompanha a corrida presidencial de 2026.