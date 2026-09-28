Quaest divulga nova pesquisa sobre corrida presidencial nesta segunda

Além do primeiro turno, o levantamento testa cinco combinações para uma eventual segunda etapa da eleição. Os resultados desses cenários também serão divulgados pela Quaest. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma nova pesquisa Quaest sobre a disputa pela Presidência da República em 2026 será divulgada nesta segunda-feira (28/9). O levantamento testa 13 nomes no cenário estimulado de primeiro turno e apresenta ainda cinco possibilidades de segundo turno entre os pré-candidatos.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520, a pesquisa é contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações. O levantamento ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, em todo o país. A margem de erro máxima é de cerca de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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As entrevistas foram realizadas presencialmente, em domicílios, por profissionais treinados. Os questionários estruturados foram aplicados por meio de dispositivos eletrônicos.

No cenário estimulado de primeiro turno, os eleitores recebem um cartão com os nomes dos candidatos e indicam em quem pretendem votar. A lista apresentada pela pesquisa inclui Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Augusto Cury (Avante), Leonardo Avalanche (PRTB), Renan Santos (Missão), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP) e Wilson Grassi (Democrata).

Além do primeiro turno, o levantamento testa cinco combinações para uma eventual segunda etapa da eleição. Os resultados desses cenários também serão divulgados pela Quaest.

Pesquisa foi registrada no TSE

O registro da pesquisa no sistema da Justiça Eleitoral é obrigatório para levantamentos de opinião pública sobre eleições ou candidatos. As informações precisam ser apresentadas ao TSE antes da divulgação dos resultados. O sistema permite a consulta de dados como metodologia, período de realização, margem de erro e contratante.

O levantamento da Quaest tem custo informado de R$ 314 mil. A pesquisa faz parte da série de levantamentos que acompanham a corrida eleitoral para 2026.