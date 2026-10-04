Daniel Vilela é reeleito governador de Goiás no primeiro turno - (crédito: Reprodução/ Câmara dos Deputados )

Daniel Vilela (MDB) se reelegeu governador de Goiás no primeiro turno, neste domingo (4/10), com o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD) como vice. O candidato recebeu 58,82% dos votos válidos com 90,14% das urnas apuradas e terá mais um mandato na gestão do estado.

O senador Wilder Morais (PL) ficou em segundo com 22,25%.

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Quem é Daniel Vilela?

Daniel Elias Carvalho Vilela é advogado, ex-futebolista e político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Nascido em Jataí (GO) em 23 de outubro de 1983, ele assumiu o cargo de governador de Goiás em 31 de março de 2026, após a desincompatibilização do ex-governador Ronaldo Caiado para disputar a Presidência da República.