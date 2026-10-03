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ELEIÇÕES

Haddad usa fala de banqueiro e pede voto: "Um dos maiores opositores"

Petista explora mensagem de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para alfinetar Tarcísio; rival recebeu doações ligadas ao banqueiro

Fernando Haddad, candidato do PT, pede voto no número 13 durante evento de campanha - (crédito: Diogo Zacarias)
Fernando Haddad, candidato do PT, pede voto no número 13 durante evento de campanha - (crédito: Diogo Zacarias)

O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), usou seu perfil no X (antigo Twitter) para pedir votos neste sábado (3/10). A publicação ocorreu após a divulgação de mensagens nas quais o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o descreve como um de seus "maiores opositores".

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"Neste domingo, vote em um dos maiores opositores de Vorcaro. E não em quem recebeu milhões dele para fazer campanha. Vote 13!", escreveu o petista.

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A afirmação de Vorcaro foi encontrada pela Polícia Federal em mensagens extraídas de seu celular. Em uma conversa de outubro de 2025 com a advogada Vanessa Souza, o banqueiro disse que Haddad, na época ministro da Fazenda, era "um dos meus maiores opositores", acrescentando que não o conhecia pessoalmente.

Saiba Mais

Naquele período, o Banco Central analisava a compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB). Haddad afirmou posteriormente que nunca teve contato com Vorcaro e que recusou tentativas de encontro com o banqueiro. A recusa se deu após alertas de sua equipe sobre a situação da instituição financeira.

A menção de Haddad sobre quem recebeu "milhões" para a campanha é uma crítica ao governador e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo registros eleitorais de 2022, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, doou R$ 2 milhões para a campanha de Tarcísio e R$ 3 milhões para a de Jair Bolsonaro (PL).

Vorcaro alegou mais tarde que as doações faziam parte de um acerto ilícito, em uma proposta de colaboração que a Procuradoria-Geral da República (PGR) não aceitou. Tarcísio e os outros citados negam qualquer irregularidade.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/10/2026 15:46 / atualizado em 03/10/2026 15:59
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