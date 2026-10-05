Após ser reeleito, Daniel Vilela declara apoio a Flávio Bolsonaro

O governador reeleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB), declarou apoio ao candidato do PL à Presidência Flávio Bolsonaro, no segundo turno das eleições. O emedebista afirmou, nesta segunda-feira (5/10), que vai definir oficialmente nesta tarde, o posicionamento em conjunto com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que também disputou a Presidência.

Em entrevista ao O Popular nesta manhã, Daniel afirmou que o ciclo do PT no governo chegou ao fim: “Acho que se exauriu essa era do PT”, declarou. Além disso, segundo o governador, a gestão do presidente Lula não teria conseguido atender às demandas da população: “É um governo que não consegue entregar, que não tem eficiência, que é inerte aos problemas da vida moderna”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: Eduarda Campopiano faz ataque transfóbico a Erika Hilton nas redes

Daniel disse ainda que vê o sucessor de Jair Bolsonaro como uma possibilidade de mudança. “A opção é o Flávio para a gente buscar dele um compromisso de fazer um governo que possa ser diferente e que possa atender às expectativas dos brasileiros”, declarou.

O novo posicionamento ocorre apesar das críticas feitas pelo próprio Daniel a Flávio durante a campanha. O governador também é aliado de Caiado, que fez críticas ao candidato do PL durante a disputa pelo Palácio do Planalto.

Questionado sobre a mudança de posição, Daniel afirmou que o segundo turno coloca os eleitores diante de uma escolha entre as duas candidaturas. Para ele, o resultado do primeiro turno também mostrou insatisfação de parte significativa do eleitorado.

“A ele nós temos que dar o direito da dúvida. O que está aí não está dando conta, não está entregando, e essa votação do primeiro turno aponta que é clara e evidente a insatisfação dos brasileiros”, afirmou, ao ser questionado sobre as acusações que envolvem Flávio.

Nas eleições deste domingo (4/10), Daniel Vilela foi reeleito governador de Goiás no primeiro turno, com 59,17% dos votos. O senador Luiz Carlos do Carmo (PSD) foi eleito vice-governador na chapa.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais Política Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos deputados federais

Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos deputados federais Política Eduarda Campopiano faz ataque transfóbico a Erika Hilton nas redes

Eduarda Campopiano faz ataque transfóbico a Erika Hilton nas redes Política PEC 6x1: resultado das eleições pode interferir em votação no Senado

PEC 6x1: resultado das eleições pode interferir em votação no Senado Política Valdemar convoca eleitos do PL para alinhar apoio a Flávio

Valdemar convoca eleitos do PL para alinhar apoio a Flávio Política Janones elogia Cleitinho e critica esquerda após eleição em Minas

Janones elogia Cleitinho e critica esquerda após eleição em Minas Política Vai ter debate presidencial no segundo turno? Confira data provável

Saiba Mais Política Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos deputados federais

Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos deputados federais Política Eduarda Campopiano faz ataque transfóbico a Erika Hilton nas redes

Eduarda Campopiano faz ataque transfóbico a Erika Hilton nas redes Política PEC 6x1: resultado das eleições pode interferir em votação no Senado

PEC 6x1: resultado das eleições pode interferir em votação no Senado Política Valdemar convoca eleitos do PL para alinhar apoio a Flávio

Valdemar convoca eleitos do PL para alinhar apoio a Flávio Política Janones elogia Cleitinho e critica esquerda após eleição em Minas

Janones elogia Cleitinho e critica esquerda após eleição em Minas Política Vai ter debate presidencial no segundo turno? Confira data provável