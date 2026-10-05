Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos deputados federais

Marcados por histórias de tragédia familiar, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, e Leniel Borel, pai de Henry Borel, foram eleitos deputados federais. Os dois exerciam mandatos nas câmaras municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro e assumirão cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília para a legislatura dos próximos quatro anos.
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Filiada ao Podemos em São Paulo, Ana Carolina obteve 246.741 votos e ficou como a segunda candidata mais votada do partido no Estado. Mãe de Isabella Nardoni, morta em 2008, ela ingressou na política com propostas voltadas à segurança pública e ao apoio a vítimas de violência.
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No Rio de Janeiro, Leniel Borel, candidato pelo PP, somou 72.658 votos e garantiu vaga no Congresso Nacional. Pai de Henry Borel, morto em 2021, ele iniciou a trajetória pública após o homicídio do filho e centralizou a campanha em medidas de proteção à infância.
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Puxadores de voto
A eleição de Ana Carolina Oliveira pelo Podemos e de Leniel Borel pelo PP exemplifica a estratégia das legendas de centro e centro-direita em apostar em nomes de forte apelo e visibilidade social para alavancar suas bancadas federais.
Historicamente focados na ampliação de suas bancadas proporcionais, partidos como o Progressistas e o Podemos utilizam candidatos puxadores de voto ligados a pautas morais ou de segurança para maximizar o coeficiente eleitoral e garantir maior número de cadeiras na Câmara dos Deputados.
Ao integrarem quadros com bandeiras focadas no combate à violência e na proteção à infância e à família, as legendas reforçam seu alinhamento com pautas de segurança pública.
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