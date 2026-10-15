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Indexa divulga pesquisa sobre 2º turno presidencial nesta quinta

Levantamento ouviu 2 mil eleitores por telefone e aborda intenção de voto, avaliação do governo Lula e proposta de fim da escala 6x1

Flávio e Lula eventos de abertura - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press | Nelson Almeida/AFP)
Flávio e Lula eventos de abertura - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press | Nelson Almeida/AFP)

O Instituto Indexa Pesquisas divulga nesta quinta-feira (15/10) uma nova pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento mede a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em todo o país, por telefone, entre terça-feira (13/10) e quarta-feira (14/10). A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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O levantamento foi contratado pela Agência Estado, responsável pela agência de notícias Broadcast, ao custo de R$ 164 mil. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04629/2026.

O que diz a pesquisa

Além de perguntar em quem os eleitores pretendem votar no segundo turno, o questionário investiga se a escolha é definitiva ou se ainda pode mudar. O instituto também mede a disposição dos entrevistados de comparecer às urnas e pergunta sobre os motivos que poderiam levá-los a não votar.

A pesquisa aborda ainda a rejeição aos candidatos e as razões que influenciam a escolha eleitoral. Os entrevistados são questionados se pretendem votar principalmente para eleger o candidato preferido, para evitar a vitória do adversário ou pelos dois motivos. O levantamento também investiga a importância dos debates televisivos para a decisão de voto.

Outro tema é a avaliação do governo Lula. O questionário pergunta se os eleitores aprovam a maneira como o presidente administra o país e se consideram que ele merece permanecer no cargo por mais quatro anos.

Escala 6x1 e mudanças na Constituição

O levantamento também dedica parte das perguntas à proposta de acabar com a escala de trabalho 6x1, em que o trabalhador atua seis dias e folga um. O instituto investiga se os entrevistados conhecem a discussão, se são favoráveis à redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, com dois dias de descanso e sem redução salarial, e quais argumentos pesam a favor ou contra a mudança.

O questionário pergunta ainda se a posição de um candidato sobre o fim da escala 6x1 poderia influenciar o voto no segundo turno. Também investiga se os eleitores mudariam sua disposição de votar em Flávio Bolsonaro após declarações do senador sobre a intenção de promover mudanças na Constituição caso seja eleito presidente.

A pesquisa inclui perguntas sobre o voto dos entrevistados no segundo turno de 2022 e sobre a identificação política, com opções que vão de lulista ou petista a bolsonarista, além de posições de centro e de esquerda ou direita.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 15/10/2026 00:01
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