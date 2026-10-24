AtlasIntel divulga pesquisa sobre 2º turno presidencial neste sábado (24)

A AtlasIntel divulga neste sábado (24/10) uma nova pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A votação está marcada para este domingo (25/10).

Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06380/2026, o levantamento ouviu 5 mil pessoas entre domingo (18/10) e sexta-feira (23/10). A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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A pesquisa foi realizada por meio de questionário on-line, com coleta aleatória e ajuste da amostra para representar o eleitorado brasileiro. O trabalho foi contratado e custeado pela própria AtlasIntel Tecnologia de Dados Ltda., ao custo declarado de R$ 75 mil.

Intenção de voto e rejeição

O questionário pergunta em quem os eleitores votariam no segundo turno se a eleição fosse realizada no momento da entrevista. As opções incluem os dois candidatos, votos brancos ou nulos e indecisos. Os entrevistados também indicam qual dos presidenciáveis rejeitam mais e se pretendem comparecer às urnas.

O levantamento investiga ainda se os eleitores se arrependem do voto no segundo turno de 2022 e se pretendem escolher o candidato que consideram melhor ou aquele que avaliam como menos prejudicial.

Governo e economia

A AtlasIntel também mede a aprovação e a avaliação do governo Lula, além da percepção dos entrevistados sobre os governos estaduais e municipais. O questionário aborda a imagem de lideranças políticas, como Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Geraldo Alckmin e Ronaldo Caiado.

Entre os temas avaliados estão os principais problemas do país, decisões do governo federal, a situação econômica das famílias e do mercado de trabalho e as expectativas para os próximos seis meses. Os participantes também são questionados sobre a percepção da inflação e a intenção de compra de bens duráveis.