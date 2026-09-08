Anvisa aprova novo medicamento oral para prevenção da enxaqueca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira (8/9) o registro do medicamento Aquipta (atogepanto) de via oral da AbbVie indicado para casos de enxaqueca em adultos. O registro amplia uma geração recente de tratamentos que atuam sobre o CGRP, molécula que participa dos mecanismos de dor da enxaqueca.

O atogepanto atua no bloqueio de uma via envolvida na transmissão da dor e na fisiopatologia da enxaqueca, prevenindo assim o aparecimento das crises. Estudos de desenvolvimento do medicamento demonstraram que ele reduz significativamente o número de dias mensais de enxaqueca em comparação ao placebo, tanto em pacientes com enxaqueca episódica quanto naqueles com a forma crônica.

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O registro amplia uma geração recente de tratamentos que atuam sobre o CGRP, molécula que participa dos mecanismos da dor.

A agência autorizou duas apresentações do medicamento, com comprimidos de 10mg e 60 mg, em caixas de 28 unidades.

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Ainda não se sabe quando o Aquipta chegará às farmácias brasileiras e qual será o preço. Antes do lançamento, o preço máximo precisa ser definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

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