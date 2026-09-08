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Enxaqueca

Anvisa aprova novo medicamento oral para prevenção da enxaqueca

Remédio contém atogepanto, substância que bloqueia via envolvida nas crises

Aquipta - (crédito: Reprodução/AbbVie)
Aquipta - (crédito: Reprodução/AbbVie)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira (8/9) o registro do medicamento Aquipta (atogepanto) de via oral da AbbVie indicado para casos de enxaqueca em adultos. O registro amplia uma geração recente de tratamentos que atuam sobre o CGRP, molécula que participa dos mecanismos de dor da enxaqueca.

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O atogepanto atua no bloqueio de uma via envolvida na transmissão da dor e na fisiopatologia da enxaqueca, prevenindo assim o aparecimento das crises. Estudos de desenvolvimento do medicamento demonstraram que ele reduz significativamente o número de dias mensais de enxaqueca em comparação ao placebo, tanto em pacientes com enxaqueca episódica quanto naqueles com a forma crônica. 

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O registro amplia uma geração recente de tratamentos que atuam sobre o CGRP, molécula que participa dos mecanismos da dor. 

A agência autorizou duas apresentações do medicamento, com comprimidos de 10mg e 60 mg, em caixas de 28 unidades. 

Ainda não se sabe quando o Aquipta chegará às farmácias brasileiras e qual será o preço. Antes do lançamento, o preço máximo precisa ser definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 08/09/2026 10:57
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