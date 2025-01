TJDFT lança edital para exposição de arte e lançamento de livros em 2025

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) irá promover uma exposição de arte (fotografia, escultura, pintura, gravura, desenho, arte digital, entre outros) e lançamento de livros no Memorial TJDFT — Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, no primeiro semestre de 2025. O edital da exposição foi lançado nesta sexta-feira (3/1). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de 8 de janeiro a 7 de março.

O processo seletivo está aberto para pessoas físicas maiores de 18 anos, artistas plásticos consagrados e novos talentos, cidadãos brasileiros e estrangeiros(as) em situação legal no país, assim como pessoas jurídicas de direito público ou direito privado sem fins lucrativos. Cada pessoa que queira participar da exposição poderá inscrever uma proposta de arte individual ou coletiva, tanto os livros como as obras devem ser originais.

Os trabalhos serão julgados e selecionados pela Comissão designada pela 1° Vice-Presidência do TJDFT, conduzida pelo Desembargador Roberval Belinati. Serão selecionadas cinco propostas para exposição de arte e cinco produções para lançamento de livros no Memorial TJDFT, para o calendário de 2025. A Comissão irá avaliar as obras a partir de critérios de adequação ao espaço físico do Memorial.

Os critérios são: qualificação das propostas (originalidade e qualidade técnica); grau de interesse dos públicos interno e externo (proposta inédita e atratividade do tema); perspectiva de contribuição cultural e enriquecimento do patrimônio cultural do Tribunal; representatividade da cultura brasileira e objetivos da Justiça.

Inscrição

As obras podem ser inscritas de forma presencial ou online. Para inscrever as obras de forma online, é necessário enviar a proposta para o email memoria@tjdft.jus.br contendo as exigências como ficha de inscrição e os demais anexos do edital como: Termo de compromisso de uso do Memorial TJDFT; Declaração de autoria e de propriedade das obras; Termo de cessão de direito de imagem do(a) artista e da obra , além dos documentos pessoais elencados no edital.

A proposta deve ser enviada de 8 de janeiro a 7 de março de 2025. No campo "assunto" deve estar escrito “Seleção de propostas para exposição temporária de arte e lançamento de livros no Memorial TJDFT - Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte”

Também serão aceitas propostas inscritas pessoalmente ou enviadas pelo Correios. A proposta deverá ser entregue ou enviada ao endereço: Núcleo de Apoio à Preservação da Memória Institucional (NUAMI) Memorial TJDFT. Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa Praça Municipal, Lote 1, Bloco A, 10º Andar, Ala A Brasília – DF. CEP: 70094-900.



* Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso