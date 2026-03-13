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APOIO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Programa oferece cirurgias reparadoras a vítimas de violência doméstica

O TJDFT renovou o acordo de cooperação para iniciativa que identifica mulheres, crianças e adolescentes com sequelas de agressões causadas por violência doméstica e as encaminha para atendimento médico e acompanhamento psicossocial

O acordo foi celebrado com a finalidade de desenvolver ações conjuntas e coordenadas entre os partícipes com vistas à realização de cirurgias plásticas reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar - (crédito: Reprodução/ TJDFT)
O acordo foi celebrado com a finalidade de desenvolver ações conjuntas e coordenadas entre os partícipes com vistas à realização de cirurgias plásticas reparadoras em mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar - (crédito: Reprodução/ TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) renovou, nessa quinta-feira (12/3), o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Recomeçar, iniciativa que oferece cirurgias plásticas reparadoras a vítimas de violência doméstica. A ação é realizada pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica (CMVD-DF) do tribunal em parceria com a Fundação Instituto para o Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária (IDEAH) e com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

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O programa prevê a identificação de vítimas nos processos que tramitam nos Juizados de Violência Doméstica, nos Tribunais do Júri, na Vara Lei Henry Borel e também na Vara da Infância e Juventude (VIJ), que possam ser elegíveis para a cirurgia reparadora. Podem participar da iniciativa vítimas de violência doméstica e familiar que apresentem sequelas decorrentes de crime ou ato infracional, conforme previsto na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), na Lei Henry Borel (Lei 14.344/2022) e na Lei 13.239/2015.

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Após a identificação nos processos, os juízes encaminham à CMVD ou à Coordenadoria da Infância e Juventude os dados das vítimas indicadas para participação no programa, juntamente com as fichas de identificação e os termos de consentimento ou certidão judicial que comprove a concordância em integrar a iniciativa. Em seguida, os casos são enviados à Fundação IDEAH.

A partir desse encaminhamento, a fundação orienta as vítimas sobre o fluxo do atendimento no sistema de saúde e realiza o encaminhamento para profissionais ou serviços da rede privada credenciada, responsáveis por acolher, avaliar e indicar o procedimento médico adequado, quando necessário.

Durante todo o processo, as vítimas também recebem acompanhamento psicossocial da Coordenadoria da Mulher, que realiza o monitoramento e o suporte ao longo das etapas do atendimento e do tratamento.

Na ocasião, o 2º vice-presidente do TJDFT, desembargador Angelo Passareli, parabenizou o trabalho das pessoas envolvidas no programa. “Nunca vi ninguém com essa dedicação. Desde o início dessa jornada, em 2023, esse acordo de cooperação técnica demonstrou sua relevância por meio de números que representam vidas transformadas”, celebrou.

A coordenadora da CMVD, juíza Luciana Rocha, também destacou a importância da parceria. Segundo ela, a iniciativa evidencia “o comprometimento do Poder Judiciário com a igualdade material e não meramente formal decorrente da lei, com necessidade de atuação ativa e articulação interinstitucional entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e, também, com outros atores sociais para assegurar a dignidade das mulheres, crianças e adolescentes, para proteção integral em situação de violência doméstica e familiar”.

A magistrada ressaltou ainda que a Coordenadoria da Mulher tem trabalhado continuamente para fortalecer essas articulações e garantir a proteção integral das mulheres em situação de violência, conforme as diretrizes da Lei Maria da Penha.

O Presidente e cirurgião responsável pelo instituto, Luciano Ornellas adiantou que a meta é triplicar o número de cirurgias realizadas neste ano. “Agradecemos a confiança depositada em nossa instituição. Em 2026, estamos especialmente motivados e pretendemos ampliar significativamente nossa capacidade de atendimento. Dirijo-me à dra. Luciana e às nossas estimadas juízas com um pedido específico: em vez de 10 ou 20 pacientes, almejamos atender 50”, afirmou o médico.

Este é o segundo Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o TJDFT e o IDEAH. A parceria já foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça no 2º Prêmio CNJ Responsabilidade Social do Poder Judiciário e Promoção da Dignidade 2025.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 13/03/2026 18:52
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