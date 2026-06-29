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Jogo do Brasil em uma segunda-feira pode dobrar faturamento de bares

Com ponto facultativo e a Seleção Brasileira em campo contra o Japão, às 14h desta segunda-feira (29/6), setor espera movimento 100% maior e reforça equipes

De folga, Diego Figuero torcerá com amigos em um bar - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
De folga, Diego Figuero torcerá com amigos em um bar - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O dia tradicionalmente "mais fraco" da semana para bares e restaurantes promete se transformar em um dos mais lucrativos do ano. Com o Brasil em campo pela Copa do Mundo de 2026, às 14h desta segunda-feira (29/6), e o decreto de ponto facultativo dos governos federal (a partir das 11h) e do Distrito Federal, além dos órgãos do Judiciário e do legislativo, empresários do setor estimam que o faturamento poderá dobrar em comparação a uma segunda-feira comum.

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A expectativa é de que milhares de que brasilienses aproveitem a folga para emendar o almoço com a transmissão da partida entre Brasil e Japão, válida pela fase mata-mata do Mundial. Para atender ao aumento da procura, estabelecimentos reforçaram estoques, reorganizaram escalas e anteciparam a entrada de funcionários que normalmente trabalhariam apenas no período da noite.

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Segundo o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar-DF), Jael Antonio da Silva, a expectativa é de um dos melhores resultados financeiros desde o início da competição. "Realmente aumentou a expectativa de um bom faturamento. Vamos assistir e torcer nos bares pela vitória do Brasil", afirmou.

De acordo com ele, o reforço nas equipes foi necessário para atender ao aumento da demanda durante o horário do almoço e da partida. "Foi apenas uma ajuda no dia, com o pessoal da noite chegando mais cedo", explicou. O dirigente estima que o faturamento do setor seja até 100% superior ao registrado em uma segunda-feira sem Copa do Mundo: "A expectativa é dobrar o faturamento".

A movimentação vem sendo percebida desde a fase de grupos. No restaurante Fausto & Manoel, na 406 Sul, o gerente Ronaldo Joaw contou que a procura cresceu significativamente durante os jogos da Seleção. "Todo dia já é cheio, mas, em dia de Copa, é uma loucura. A casa fica lotada, tem fila na porta e muita gente esperando para entrar", relatou.

Para acompanhar o aumento da clientela, o restaurante ampliou a equipe desde o início da competição. "A gente ampliou bastante o quadro de funcionários já pensando no movimento agitado da Copa", disse, destacando que a mudança também alterou completamente a rotina das segundas-feiras, tradicionalmente um dia de menor movimento: "Normalmente seria um dia de folga para parte da equipe, mas agora todo mundo trabalha. Temos praticamente o dobro de pessoas escaladas por causa do jogo".

Segundo Ronaldo, as folgas são remanejadas para outros dias da semana ou compensadas conforme a escolha dos colaboradores. Para hoje, a expectativa permanece elevada. "O jogo do Brasil não tem erro. A expectativa é de casa cheia durante todo o dia", ressaltou.

Sem reservas

A procura também aumentou no Beirute da Asa Sul. Segundo o gerente Gilson Paulo, o restaurante vem recebendo diversas ligações de clientes interessados em garantir uma mesa para acompanhar a partida. "Tem muita gente ligando fazendo reserva", contou. Para atender aos torcedores, a casa vai transmitir o jogo em quatro televisores, sendo dois na área interna e dois na externa. "A gente tenta organizar o pessoal que faz reserva para ficar mais próximo do jogo, porque eles vêm exatamente para assistir", explicou.

O grupo Cajupar, formado pelos bares Caju Limão, Responsa e Caminito, adotou uma estratégia diferente para receber os torcedores hoje, a partir das 11h30: os estabelecimentos — sempre lotados em dias de jogos do Brasil pela Copa do Mundo — não trabalharão com sistema de reservas. Segundo a gerente de Marketing, Michelly Pantoja, os clientes poderão chegar a qualquer momento a partir desse horário para garantir uma mesa conforme a ordem de chegada. "A proposta é tornar o atendimento mais dinâmico e evitar que mesas reservadas fiquem vazias porque os clientes não comparecem. Com a lotação seja atingida, será formada uma fila de espera e os torcedores que não conseguirem lugar poderão acompanhar a partida em pé, mantendo a experiência de assistir ao jogo junto com a torcida", explicou.

Além da transmissão das partidas, o grupo preparou uma programação especial para os dias de jogos do Brasil, com música antes e depois das partidas. Nesta segunda-feira atípica, a atração começa no horário do almoço e segue durante todo o dia, até a noite, no horário de encerramento dos bares.

Ao contrário do grupo Cajupar, o Oficina Bar está trabalhando com reservas para os dias de jogos, mas, para hoje, não há mais vagas em nenhuma das duas unidades, localizadas nas asas Norte e Sul. É que, para deixar o ambiente ainda mais animado, o estabelecimento fez uma "convocação" especial de clientes que costumam frequentar a casa. Selecionados pelos gerentes de cada unidade, esses torcedores receberam um convite como forma de agradecimento pela presença e fidelidade ao longo do tempo. Os escolhidos ganharam opções como um litrão de cerveja ou um combo de vodka com Red Bull para acompanhar a torcida.

Três poderes

O aumento da movimentação será impulsionado pelo decreto de ponto facultativo anunciado pela governadora Celina Leão (PP). A medida vale para os órgãos da administração pública do DF, com exceção dos serviços essenciais, como saúde, segurança pública, limpeza urbana e demais atividades que não podem ser interrompidas.

Segundo a governadora, a decisão foi tomada após os impactos registrados no trânsito durante os últimos jogos da Seleção Brasileira. "No último jogo, a cidade parou. As pessoas ficaram de três até quatro horas presas no trânsito. Não justifica a pessoa chegar, ficar três horas aqui no serviço público e sair correndo para pegar mais três horas de trânsito, sendo que o jogo será às duas horas", afirmou Celina Leão.

Já o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, em 10 de junho, a Portaria MGI nº 4.779/2026, orientando que os servidores federais se ausentem até três horas antes do início dos jogos da Seleção. A medida exige compensação de horas e não configura ponto facultativo automático, garantindo a continuidade dos serviços. 

Por suas vezes, órgãos do Judiciário e Legislativo em Brasília, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), publicaram portarias estabelecendo o ponto facultativo nesta segunda-feira. 

O Senado Federal também oficializou ponto facultativo para toda a segunda-feira. A medida atende a um pedido apresentado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis) e acompanha decisão semelhante já adotada pela Câmara dos Deputados, sob a justificativa dos impactos na mobilidade urbana causados pela realização da partida.

A expectativa é que a decisão incentive ainda mais o movimento em bares, restaurantes e demais estabelecimentos que transmitirão a partida entre Brasil e Japão. No último jogo da Seleção, disputado na última quarta-feira, a capital federal registrou congestionamentos em diversos pontos da capital. Houve retenções no Eixo Monumental, Eixo W, Eixo L, Epia Norte, EPGU, DF-003 e nas saídas do Plano Piloto, além de grande concentração de passageiros nos pontos de ônibus e veículos do transporte coletivo lotados.

Com essa liberação para um fim de semana prolongado até a segunda, o administrador de bancos de dados Diego Figueiró, de 25 anos, escolheu um bar na 209 Norte para assistir ao confronto com amigos de infância. Apesar de considerar o Japão um adversário difícil, ele acredita que a Seleção Brasileira pode surpreender. "Muita gente está subestimando o Brasil atualmente. Vai ser um jogo complicado, mas acho que a gente vai dar trabalho e levar essa para casa", afirmou.

Nem todos, porém, conseguiram trocar o expediente pela torcida em um bar. O assessor de investimentos João Serpa, 47, acompanhará a partida no próprio local de trabalho, ao lado dos colegas. Mesmo assim, ele mantém o otimismo para a classificação brasileira. "Vai ser um jogo difícil, mas acho que o Brasil consegue ganhar por uma diferença pequena", disse.

Comércio e transporte

As convenções coletivas firmadas entre entidades empresariais e representantes dos trabalhadores estabeleceram regras especiais para parte do comércio. De acordo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), nas lojas de rua, os funcionários deverão ser liberados antes do início da partida, cabendo ao empregador decidir se haverá retorno após o jogo ou dispensa pelo restante do expediente. Nas lojas de shopping, os empregados serão liberados antes da partida, mas deverão retornar ao trabalho após o término do confronto.

Já bares, restaurantes, supermercados e drogarias localizados fora de centros comerciais poderão funcionar normalmente durante todo o dia. Nesses casos, caberá ao empresário decidir se libera os funcionários para assistir ao jogo ou disponibiliza estrutura para que acompanhem a partida no próprio ambiente de trabalho.

Para atender ao aumento da demanda, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) informou que haverá reforço na operação dos ônibus a partir das 11h, três horas antes do início da partida. As viagens extras ocorrerão principalmente nas linhas que fazem ligação entre as regiões administrativas e o Plano Piloto. Mesmo com o ponto facultativo, a operação seguirá a tabela de dias úteis. As linhas exclusivas da Esplanada dos Ministérios e da Universidade de Brasília (UnB) poderão sofrer ajustes de horários conforme a demanda.

Por sua vez, o Metrô-DF informou que funcionará normalmente durante todo o dia. 

  • Já João Serpa terá que assistir ao jogo no trabalho
    Já João Serpa terá que assistir ao jogo no trabalho Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Gilson Paulo, do Beirute: quatro TVs ligadas no jogo
    Gilson Paulo, do Beirute: quatro TVs ligadas no jogo Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • De folga, Diego Figuero torcerá com amigos em um bar
    De folga, Diego Figuero torcerá com amigos em um bar Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Bares e restaurantes da capital estão prontos para reunir torcedores a partir da hora do almoço
    Bares e restaurantes da capital estão prontos para reunir torcedores a partir da hora do almoço Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Ronaldo Joaw, do Fausto & Manoel: equipe reforçada
    Ronaldo Joaw, do Fausto & Manoel: equipe reforçada Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • Com clientela fidelizada ao longo dos jogos, o Responsa Bar, na Asa Sul, optou por não aceitar reservas hoje
    Com clientela fidelizada ao longo dos jogos, o Responsa Bar, na Asa Sul, optou por não aceitar reservas hoje Paulo Gontijo / CB / DA Press

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Paulo Gontijo, Giovanna Kunz e Maria Eduarda Lavocat
postado em 29/06/2026 05:00
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