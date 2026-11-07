GDF anuncia concurso para médicos da Saúde da Família e de emergências

Amanda S. Feitoza

Região de Planaltina será uma das prioridades - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou neste sábado (7/11) a autorização de um novo concurso público com 57 vagas para médicos de atendimento primário da rede pública de saúde. O objetivo é ampliar a cobertura da Saúde da Família e chegar a 100% das unidades básicas de saúde (UBSs) do DF. O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo a governadora, este será o terceiro concurso voltado à contratação de médicos para a atenção primária. Celina também destacou a necessidade de reforçar o atendimento em regiões com maior deficit de profissionais, como Planaltina e Brazlândia, que devem ser priorizadas nas próximas convocações. “Estamos agora autorizando o terceiro concurso para fazer o chamamento desse médico com 57 vagas para que a gente possa ter 100% das nossas unidades básicas de saúde”, afirmou.

Além do novo concurso, o GDF trabalha na convocação de profissionais aprovados em seleções anteriores. De acordo com Celina, 337 médicos generalistas já foram chamados para atuar na rede pública. Parte deles foi distribuída entre os hospitais do DF, mas a dificuldade de lotação em regiões mais distantes tem sido um dos desafios da gestão.

A governadora afirmou que determinou ao secretário de Saúde a priorização das convocações para as localidades com maior carência de médicos. Planaltina e Brazlândia estão entre as regiões que concentram essa necessidade. “Hoje eu chamei o nosso secretário para ele priorizar para chamar mais médicos para essas regiões que estão com o maior déficit de médicos”, disse.

Veja o vídeo do anúncio:





Mais médicos para urgência e emergência

Durante o anúncio, Celina Leão também informou a autorização de mais 100 vagas para médicos que atuam nos serviços de urgência e emergência. Segundo ela, a medida se soma às 200 vagas já ofertadas no concurso destinado a esse atendimento.

A governadora afirmou que a ampliação das convocações tem como objetivo garantir a presença de médicos nas portas de urgência e emergência da rede pública do Distrito Federal. “Além das 200 vagas que já tinham sido ofertadas nesse concurso, nós autorizamos na data de hoje 100 novas vagas, ou seja, nós vamos ter todas as portas de urgência e emergência com médicos para atender a população aqui do Distrito Federal”, declarou.