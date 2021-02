Só love, Tinder e casamento: veja o que bombou na semana das celebridades

RN Ronayre Nunes

O primeiro sábadão de fevereiro já chegou e, com ele, as fofocas não param. Mas não se preocupe, o Destaque Pop já colocou as mãos na árdua missão de te atualizar sobre tudo o que rolou com as celebs. Confira:



Gente como a gente



Com chapéu, óculos escuros e uma boia colorida, Zeca Pagodinho compartilhou no Instagram um momento de descontração com a família. Bem longe dos palcos, o artista se esbaldou em uma piscina com um monte de criança.

Dá match?

A musa pioneira do OnlyFans, Suzy Cortez parece ser gente como a gente e, de acordo com o portal Uol, fez o debut em um app de relacionamento (aka Tinder). A moça — que diz faturar alto (cerca de R$ 5 milhões mensalmente) com o OnlyFans —, agora pode estar ao alcance de um match com todos os outros mortais não abonados.

Namoro sim, casamento não

João Figueiredo negou que teria se casado em segredo com a namorada, Sasha Meneghel. Após viagem dos dois a Tulum, no México, surgiram os boatos de que eles haviam se casado em segredo e que a viagem romântica seria para comemorar a lua de mel, mas o moço colocou um ponto final nas fofocas: "Eu não estava em lua de mel, isso é mentira”.

Por falar em casamento…



Curtindo férias em Dubai, a cantora Maiara foi surpreendida pelo então namorado Fernando. O sertanejo preparou um pedido de casamento digno de cinema para a amada. Com direito a pulo de paraquedas e muita emoção, o pedido rendeu até clipe no Insta:

Nos filmes e na vida real

Musa do pornô nacional, Vivi Fernandez contou detalhes da vida pós-indústria cinematográfica adulta no Brasil. Segundo a moça, em entrevista ao canal do Theodoro Cochrane, ficou difícil para os rapazes separarem as telas da vida real: "O problema é a cabeça do outro. Os homens querem repetir as cenas na vida real, mas esquecem que nos filmes eu vivia uma personagem".

Vida boa

Bruna Marquezine tem se esmerado em matar os seguidores dela nas redes sociais de inveja. De férias em Fernando de Noronha, a atriz está hospedada na nova pousada de Bruno Gagliasso no paraíso. A atriz publicou uma sequência de fotos na pousada e se convidou para morar lá. "Quero ficar nesse pedacinho de paraíso", escreveu na legenda.

Só love

Como esta humilde coluna já tinha adiantado, Cleo deixou público o status com o novo boy, o modelo Leandro D’lucca (que já é papai). E na última terça-feira (2/2), a moça compartilhou mais stories em momentos bem íntimos com o cowboy urbano.

Momento BBB21 — semana #2



O reality já fez a segunda curva na trajetória que vai até maio, e as confusões só crescem. É tanto assunto, que vamos direto ao ponto. A semana começou com o cancelamento certo de Karol Conká. A artista perdeu programas, shows aqui fora e até ganhou inimigos depois das brigas com Lucas. Como um cancelamento nunca é demais, sobrou até para o apresentador. E entre tanta briga, Nego do Borel deu o veredito: "não podemos julgar".

Ainda sobre o reality, teve mais briga ao longo da semana. Aqui fora, Lucas foi acusado de agressão por uma suposta ex.



Mas nem só de tensão vive o BBB21. Também teve “beijos” rolando entre dois casais (tudo bem que ainda com um pouco de tensão).