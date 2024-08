Grelo é responsável por último hit de Marília Mendonça

Música 'Esqueça-me se for capaz', último sucesso lançado por Marília Mendonça em vida, ao lado da dupla Maiara e Maraísa no projeto As Patroas, foi escrita por Grelo e outros três compositores - (crédito: Reprodução/Instagram/@eogrelo/Divulgação)

Apesar de ter ficado nacionalmente conhecido pelo hit Só Fé, o cantor Grelo assina diversas músicas que ganharam fama nas vozes de outros artistas. Um exemplo é a canção Esqueça-me se for capaz, último sucesso lançado por Marília Mendonça em vida, ao lado da dupla Maiara e Maraísa no projeto As Patroas.

Como compositor, Grelo assina como De Ângelo e já tem mais de 500 músicas registradas. Esqueça-me se for capaz foi escrita por ele e mais outros três compositores: Junior Gomes, Renno Poeta e Thales Lessa. A produção musical foi lançada em 15 de outubro de 2021, poucas semanas antes de Marília Mendonça morrer em um acidente avião, em 5 de novembro.

Na época do lançamento da música, Grelo comentou sobre o processo de criação. "Essa música emocionou a todos nós compositores eu, Renno Poeta, Thales Lessa e Junior Gomes, no dia em que foi feita, lembro que vibramos muito muito e a gente pulava e cantava de novo de novo e de novo. Naquele momento sabíamos que ela encontraria a voz que passaria o sentimento que sentimos ali na hora, e ela encontrou, mas não foi a voz, foram as vozes e das Patroas Marília Mendonça, Maraísa e Maiara! Que o brasil receba essa moda com os mesmos sentimentos que passamos ao escrever ela", disse o artista no Instagram.



Quem é Grelo?

Grelo é o nome artístico de Gabriel de Ângelo. O artista tem 26 anos e alcançou o topo da playlist Viral 50 Brazil do Spotify com o novo projeto musical É o Grelo, álbum com 13 faixas que já somam milhões de "plays" na plataforma.

Além de Esqueça-me se for capaz, o artista já fez parte da composição de vários hits sertanejos, como Traumatizei, de Henrique e Juliano, Erro gostoso, de Simone Mendes, e Narcisista, de Mariara e Maraisa.