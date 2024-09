Artista lança música em manifesto contra sufocamento gerado pela fumaça em RO

A população de Porto Velho, capital de Rondônia, teve que mudar drasticamente a rotina nas últimas semanas por causa da fumaça das queimadas que tomaram a região. A cidade tem a pior qualidade do ar do país, segundo o índice do IQAir e teve que cancelar cerca de 30 voos em quatro dias em função da baixa visibilidade gerada pela fumaça.



Atenta a esse cenário sufocante, a artista Gabriê lançou neste domingo (1/9) um manifesto em forma de música e vídeo contra o sufocamento e invisibilidade provocados pela fumaça na região. O vídeo exibe pontos históricos e turísticos de Porto Velho encobertos e praticamente apagados de pela fumaça.

Na música Da Beira, a compositora também reflete sobre o baixo engajamento na projeção do sofrimento da população do Norte diante dos crimes ambientais e incêndios de grandes proporções que têm devastado a vegetação e prejudicado a saúde da população.

Ao Correio, Gabriê explicou que a música está em processo de produção há algum tempo e seria lançada no próximo disco, mas a divulgação foi antecipada para que pudesse ser usada como instrumento de alerta e cobrança sobre a atual situação de Rondônia. "Eu acredito que a arte é uma ferramenta de mudança, ela também é denúncia, grito de alerta, de socorro. Então a gente tá vivendo um cenário tão caótico e apocalíptico em Porto Velho que eu pensei: 'eu acho que essa mensagem precisa ser ouvida para que esse tema possa reverberar no Brasil" refletiu a artista.

Gabriê, que carrega regionalidades em seu trabalho, sob um ponto de vista romântico e moderno, afirma ainda que a composição reflete a marginalidade de quem vive à beira do rio e à beira do progresso. "A música é bem especpifica para o nosso cenário beradeiro de Rondônia, fala que a gente está à beira de um sonho, à beira de um mapa, à beira do Rio Madeira, que beira é essa? A música faz uma alusão sobre a margem, tudo que é marginal. Mas na verdade pra gente que é daqui é um grito de resistência", ponderou. (Confira)

Drone: Leandro Marques

Câmera: Jordan Pinheiro

Produção: Talita Gusmão

Produção musical: Thiago Maziero

Da Beira - Gabriê

É que meu santo é forte

Eu nasci no Norte

Eu venho da Beira

Da beira do mapa

Da beira do sonho

Lá do Rio Madeira (x2)

Onde é mais longe de chegar

É mais difícil de olhar

Quase impossível de lembrar

Da beira

Onde tem peixe com farinha

Tem açaí e tacacá

Aí é mais fácil de lembrar

Da beira

E se eu falar do ribeirinho?

E do povo indígena?

Sobra alguém pra escutar?

Da beira

Já não tem mais cachoeira

O fogo alastrou a mata

Sobre alguém pra escutar

Da beira?

Quem é Gabriê?

Artista de Rondônia, Gabriê lança manifestou em forma de música contra sufocamento gerado pela fumaça no estado (foto: Divulgação Gabriê )

Gabriê é cantora e compositora rondoniense. Iniciou sua carreira profissional aos 15 anos e participou do reality show The Voice Brasil 2018 compondo o time de Carlinhos Brown. Desde então, vem solidificando sua carreira com lançamentos de singles, parcerias e, em 2021, lançou seu primeiro álbum "Até Onde Eu Posso Chegar".

Ano passando, a artista foi indicada ao Prêmio Multishow 2023 na categoria Brasil com a música "Magia Leonina" lançada no primeiro semestre. Agora, Gabriê prepara o lançamento de seu segundo álbum autoral.