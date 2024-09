Gusttavo Lima pode sofrer multa de valor milionário com shows cancelados por prisão

Gusttavo Lima, que teve sua prisão decretada nesta última segunda-feira (23/9), após se tornar alvo em meio às investigações da Operação Integration, a qual apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, pode sofrer uma multa de valor quase milionário.

Segundo informações do jornal Extra, além do mandado, e o bloqueio de R$ 2 milhões pela Justiça, ele possui shows agendados até o fim do ano, com ingressos à venda, a começar por dois neste próximo fim de semana, em Marabá, e Parauapebas, ambos no Pará, mas que poderão ser cancelados.

Caso haja a detenção de Gusttavo Lima, ou não retorna ao Brasil até a data marcada de cada apresentação, ele pode precisar arcar com uma multa de 50% do valor acordado em seu cachê – avaliado de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão.

"Ele pode até tentar alegar motivo de força maior se o contrato permitir, mas é difícil numa situação destas. Se não comparecer, as multas previstas nesse tipo de acordo é 50% do cachê dele, que hoje está em torno de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão. Tendo que pagar aí até R$ 750 mil", declarou um dos produtores, à reportagem.

