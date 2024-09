Boneca Xuxa, sucesso nos anos 90, volta a ser vendida

A apresentadora Xuxa Meneghel usou o Instagram, nesta sexta-feira (27/9), para anunciar a volta da boneca homônima. O brinquedo foi febre entre as crianças nos anos 1990, época do auge da carreira da apresentadora.

"É só pra quem realmente é aquele fã raiz, que queria ter (a minha) boneca lá naquela época que não podia comprar. Aí eu falei: será que vai da certo? Aí vocês ficaram com tanto medo quanto eu, lançaram lá 200, depois 300 e, foi embora tudo. Agora a Estrela está um pouquinho mais animada e vai fazer um número um pouquinho maior", comemorou.





No vídeo de divulgação, Xuxa apresentou a primeira unidade da nova leva do brinquedo, que ela pretende guardar para a futura filha de Sasha Meneghel. "As bonecas vem com um numerozinho, essa daqui é a 001, vou guardar com muito carinho para a minha neta", contou.



"Agora, para quem teve a oportunidade de ganhar uma quando era baixinha ou baixinho e hoje não tem mais, ou para quem não pôde ter naquela época, agora tem a possibilidade de 'me levar pra casa'", detalhou ela, na legenda do post.

Nos comentários, "baixinhos e baixinhas" comemoraram a nova oportunidade de adquirir a boneca. "É errado eu, com 39 anos e três filhos, querer uma?", brincou uma internauta. "A minha é a 0003!!! Era um sonho que não pude realizar nos anos 90... Fiquei emocionada quando a minha chegou!", escreveu outra.



A boneca, de 67 cm de altura, custa R$ 249,99 e começa a ser vendida a partir desta sexta no site oficial da fábrica de brinquedos Estrela.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca