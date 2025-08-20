Temporada França-Brasil 2025 tem início nesta quinta-feira (21/8)

Nesta quinta-feira (21/8), ocorre a abertura da Temporada França-Brasil 2025 no auditório do Museu Nacional da República, às 16h. O projeto é uma iniciativa dos presidentes Lula e Emmanuel Macron para celebrar os dois séculos de relações diplomáticas entre os dois países. No evento, estarão presentes as Ministras da Cultura da França, Rachida Dati, e do Brasil, Margareth Menezes, e o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain.

A Temporada tem eventos programados em Brasília até domingo (23/8). Ainda na quinta-feira (21/8), no Complexo Cultural da República, às 18h15, a funambulista francesa Johanne Humblet, da companhia Les Filles du Renard Pâle, apresenta o espetáculo Respire, que conta sobre o vínculo entre os dois países e a delicadeza da democracia. A apresentação é seguida pelas performances do grupo brasileiro Boi do Seu Teodoro e da cantora franco-beninense Angélique Kidjo, com participação das brasileiras Puma Camillê e Karla da Silva.

A exposição Nego Fugido, Memórias Quilombolas fica aberta ao público até domingo (23/8), no Museu Nacional da República e na Aliança Francesa de Brasília. A mostra do fotógrafo Nicola Lo Calzo é um projeto colaborativo que documenta uma prática performativa da comunidade quilombola de Acupe, na Bahia. A performance reinterpreta a desumanização da escravidão e a luta dos escravizados pela emancipação.

O festival CoMA encerra a programação no domingo (23/8), no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), com apresentações de 17h às 2h. O evento destaca a diversidade da música franco-brasileira, com shows da brasiliense Kirá; Aluminé Guerrero, argentina radicada em Toulouse; Ronisia, cantora cabo-verdiana; e da francesa Sônge. Ingressos disponíveis no site do CCBB, a partir de R$15.

A Temporada França-Brasil 2025 é o terceiro grande projeto de intercâmbio cultural entre os dois países. Em 2005, foi promovido o Ano do Brasil na França; quatro anos depois, em 2009, o Ano da França no Brasil. A Temporada atual é baseada em três eixos temáticos: clima e transição ecológica, diversidade das sociedades e democracia e globalização equitativa.

Serviço

Temporada França-Brasil 2025

Até domingo (23/8). Quinta-feira (21/8), apresentação de Respire, às 18h15, Complexo Cultural da República. Exposição Nego Fugido, Memórias Quilombolas, aberta ao público até domingo (23/8), no Museu Nacional da República e na Aliança Francesa de Brasília. Entradas gratuitas. Domingo (23/8), de 17h às 2h, Festival CoMA, no CCBB, com ingressos a partir de R$15.