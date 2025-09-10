Galeria Hidden recebe exposição ‘Palimpsetos’, de Travis Bomb

A partir desta quinta-feira (11/9), a galeria do Hidden recebe a exibição Palimpsetos, do artista plástico Travis Bomb. A exposição segue até o dia 20 deste mês, na ruína da antiga sede da ASFUB, de quintas a sábados e domingos especiais, a partir das 19h. A entrada é por ordem de chegada e está sujeita a lotação. O couvert é de R$50.
Em suas obras, o artista se inspira nos pergaminhos da antiguidade, que eram parcialmente apagados com novos textos reescritos por cima, ou seja, nunca desapareciam por completo. Dessa forma, o artista propõe uma ressignificação da ideia de sobreposição para compreender os efeitos do passado no presente. Ele traz traços que misturam uma estética renascentista, que busca perfeição e eternidade com a velocidade e o efêmero da era digital.
Travis tem sua carreira marcada pela experimentação e pela mistura de diferentes linguagens visuais. Além disso, as produções transitam entre referências históricas e contemporâneas. Bomb ressalta que tudo permanece registrado em algum lugar. “Mais do que um título, Palimpsestos é uma afirmação: nada some. Nem a beleza, nem a ruína, nem as vozes silenciadas pela história. Tudo permanece gravado, sustentando o novo que se ergue sobre o antigo”, afirma.
Serviço
Palimpsetos
Exposição de Travis Bomb. A partir desta quinta-feira (11/9) e até dia 2o de setembro, às quintas, sextas, sábados e domingos especiais a partir das 19h, na ruína da antiga sede do clube ASFUB – Setor de Clubes Norte, ao lado do CRESPOM. Entrada por ordem de chegada, sujeito a lotação e com couvert a R$50. Classificação indicativa 18 anos.
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
