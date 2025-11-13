Paulinho Moska faz show gratuito em Brasília nesta quinta (13/11)

Teatro dos Bancários foi o primeiro palco que Paulinho Moska pisou em Brasília, 30 anos atrás - (crédito: Rodrigo Simas)

Renovação é a palavra-chave da apresentação de Paulinho Moska nesta quinta-feira (13/11). A começar pelos instrumentos: os violões que leva ao palco foram construídos com madeiras remanescentes do incêndio no Museu Nacional, do Rio de Janeiro, em setembro de 2018. Com entrada franca, o show ocorre no Teatro dos Bancários, às 20h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Embaixada de Portugal recebe o espetáculo com a cantora Helena Sarmento

O repertório escolhido por Paulinho Moska também é centrado em canções que se relacionam a mudanças. Letras como Tudo novo de novo, Quantas vidas você tem e Lágrimas de diamantes conduzem o espetáculo. “São metáforas sobre a reconstrução do museu e de nossas vidas depois das tragédias e perdas que vivemos”, comenta Moska, que traz também O último dia, A seta e o alvo, Pensando em você e A idade do céu.

Os Violões Fênix foram feitos pelo bombeiro e luthier Davi Lopes. Ele participou do combate ao incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro e tomou a iniciativa de reaproveitar os restos de madeira. Esse processo é descrito no documentário Fênix: o voo de Davi.

“No meu colo, estarão instrumentos com madeiras sobreviventes de um incêndio. Elas foram sementes numa floresta, cresceram até virarem árvores, foram cortadas para a construção do museu e agora viraram violões. São três vidas distintas”, reflete Moska. “Passo o show todo pensando nisso”, completa.

O artista diz se lembrar do primeiro show que fez em Brasília, realizado no mesmo Teatro dos Bancários, em 1995. “Fiquei surpreso porque os ingressos acabaram muito rápido e tive que abrir uma segunda sessão. Nunca mais esqueci desse carinho.” Para o show desta quinta, os ingressos devem ser retirados pelo Sympla.

Leia também: Demi Lovato assume nova fase e descarta mudanças radicais

A cantora Débora Kelly, cuja trajetória na música começou em 2013, com a banda SoundFÉ, é responsável por abrir o show, que faz parte da 40ª edição do ArteFato. "Esse convite surge com uma mensagem do universo pra mim, que diz: 'calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que o céu'", diz a cantora, que cita versos de A idade do céu, de Paulinho Moska.

Serviço

Show de Paulinho Moska, nesta quinta-feira (13/11), às 20h, no Teatro dos Bancários. Entrada franca,com ingressos disponíveis na plataforma Sympla. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco