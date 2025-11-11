Série documental 'Sabores de Rua' é lançada no YouTube

A série documental Sabores de Rua, produzida pela Life Studios, foi lançada no YouTube e busca valorizar a gastronomia de rua brasiliense. Realizado pela Comissão Especial de Direitos Humanos e Cidadania, o projeto conta com três episódios de 20 minutos apresentados pelo chef Gil Guimarães.

Gil revelou que o processo de gravação da série foi, ao mesmo tempo, cansativo e gratificante. Ele ainda ressalta a importância afetiva da comida e o poder que ela tem de transportar as pessoas: “Os pratos que me levam à infância são os pratos do cerrado. Ao mesmo tempo que você come uma pamonha frita, você lembra daquele bolinho de casa de vó ”.

Sabores de Rua tem como objetivo valorizar empreendedores e chefs locais, além de colocar a gastronomia popular em destaque. A série acompanha o espectador em uma jornada que vai além do paladar, retratando personagens que transformam comida de rua em afeto e expressão cultural.

O apresentador da série ressalta a importância da comida de rua e fala sobre a influência que ela exerce nos restaurantes. “As coisas que vêm da rua, que vêm do povo e saem daquele castelo do Plano Piloto vão para a cidade de verdade e para a mesa das pessoas. Porque as influências da comida de rua chegam aos restaurantes”, explica.

A série foi gravada por todo o Distrito Federal, da Ceilândia ao Lago Norte, mostrando desde barraquinhas a outros formatos de negócios. Os personagens abordados demonstram como suas vidas, a culinária popular e a história da cidade estão entrelaçados. O projeto busca mostrar o papel que a comida desempenha na construção social.

Gil reitera que, por ser uma cidade jovem e ainda em formação, o DF não apresenta uma gastronomia local tão forte. “Quando a gente tá numa fase de crescimento, numa fase de fortalecimento e criação, olhamos em volta e percebemos que tudo isso que está acontecendo é o futuro”, afirma o chef. “É uma riqueza que a gente tem e que a gente tem que mostrar para todo mundo, para o Brasil inteiro essa diversidade que a gente tem”, constata.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel