Cine Brasília exibe mostra de filmes japoneses clássicos no Cine Brasília

Com o tema Ayakashi: o Japão das Criaturas Místicas, a Mostra de Cinema Japonês chega ao Cine Brasília nesta quarta-feira (28/1) e se estende até o domingo (1º/2). O festival reúne uma seleção de clássicos do sobrenatural e os ingressos são vendidos a R$ 5, no site da mostra. Os horários das sessões são de 18h e 20h30.

A mostra é inaugurada com O Retorno do Gigante Majin (1966), de Misumi Kenji. A exibição será seguida por uma sessão de debate com o pesquisador e divulgador cultural Takashi Yamanishi, aberta gratuitamente ao público com o objetivo de conhecer mais sobre a cultura japonesa refeltida na obra.

A entrada será liberada para cosplayers que comparecerem usando roupas inspiradas no terror e nas criaturas folclóricas do Japão, limitado aos 100 primeiros que solicitarem a cortesia na bilheteria, a partir de 1h antes da exibição do filme.

A seleção de filmes continua com A família Inugami (1976) do diretor Ichikawa Kon. Seguido pelo filme A reencarnação do samurai (1981), O lago do demônio (1979), estrelado por Band Tamasabur, do Teatro Kabuki. Para o público infantil, a programação inclui o filme Kappa: o duende do rio e o sampei (1992), uma animação de fantasia sobre uma das mais conhecidas criaturas folclóricas do Japão.

A Mostra de Cinema Japonês é promovida anualmente pela Embaixada do Japão no Brasil e pela Fundação Japão, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e da Box Cultural.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (28/1)

19:00 O Retorno do Gigante Majin (Daimajin Ikaru)

20:30 Debate: uma Leitura Cultural de O Retorno do Gigante Majin, com o pesquisador e divulgador cultural Takashi Yamanishi (participação gratuita)

Quinta-feira (29/1)

18:00 KAPPA: o duende do rio e o Sampei (Kappa no Sampei)

20:00 A Família Inugami (Inugami-ke no Ichizoku)

Sexta-feira (30/1)

18:00 Lago do Demônio (Yashagaike)

20:30 A Reencarnação do Samurai (Makai Tensho)

Sábado (31/1)

18:00 O Retorno do Gigante Majin (Daimajin Ikaru)

20:00 A Família Inugami (Inugami-ke no Ichizoku)

Domingo (1º/2)

18:00 Lago do Demônio (Yashagaike)

20:30 A Reencarnação do Samurai (Makai Tensho)





Serviço

Mostra de Cinema Clássicos do Sobrenatural Japonês

Nesta quarta-feira (28/1) até domingo (1º/2), com sessões às 18h e às 20h30 no Cine Brasília. Ingressos de R$ 5,00 a meia e R$ 10,00 a inteira, retirados através do site ou na bilheteria local.

*Sob supervisão de Nahima Maciel