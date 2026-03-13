Movimento, urgência e permanência inspiram peça do Grupo Tripé

Os sapatos que se acumulam pelo palco durante o espetáculo são rastros de quem passou. É nessa travessia que o Grupo Tripé apresenta o espetáculo 10 mil passos por segundo, um reflexo dos deslocamentos humanos que correm com urgência. A peça fica em cartaz até o dia 22 de março no Espaço Cultural Renato Russo e celebrando 14 anos de trajetória do grupo brasiliense.

O Tripé utilizou o próprio histórico e processos de autoconhecimento como ponto de partida para a montagem. Sob a direção de Tatiana Bittar e consultoria de Nadia Naira, o espetáculo foi construído a partir de relatos pessoais e referências literárias, como as obras de Amyr e Tamara Klink.

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Segundo o ator e diretor de produção Gustavo Haeser, a peça busca questionar a constante sensação de pressa e o hábito de ruminar o futuro em vez de vivenciar o agora. "A gente quer gerar nas pessoas perguntas. Não à toa, uma das frases-mote do espetáculo é 'Você está aqui', algo que a gente muitas vezes esquece. Estamos sempre nas telas, remoendo o passado ou ruminando o futuro. A gente esquece de estar no presente”, diz Haeser.

O projeto mantém um forte pilar educativo, realizando sessões gratuitas para alunos da rede pública do DF, incluindo transporte e lanche. "Se a gente não forma público hoje, daqui a dez anos esse público vai fazer falta", afirma Haeser sobre a importância de democratizar o acesso ao teatro.

Serviço

10 mil passos por segundo

Do Grupo Tripé. Até 22 de março, de quinta a sexta às 20h, sábado às 16h e às 20h e domingo às 16h e às 19h. No Teatro Galpão Hugo Rodas localizado no Espaço Cultural Renato Russo. Ingressos a partir de R$10 no Sympla e na bilheteria física. Não indicado para menores de 12 anos.

Sessões escolares gratuitas nos dias 10, 11, 17 e 19 de março. Terças e quartas às 10h e às 15h, quinta às 15h. Agendamento através do telefone (61)98632-1907.







