Inscrições para o Festival Estudantil de Teatro chegam ao últimos dias

Festival de artes cências para estudantes completa uma década de existência com apresentações no Teatro Nacional - (crédito: Divulgação)

A 10ª Edição do Festa — Festival Estudantil de Teatro Amador de Brasília está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (13/3). Estudantes e escolas podem se candidatar a 34 categorias. A apresentação dos trabalhos, na mostra competitiva, será entre os dias 29 de maio e 6 de junho no Teatro Nacional Claudio Santoro.

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O festival, segundo Dill Diaz, um dos idealizadores, vai além de um evento artístico e se consolida como espaço para complementar a formação pedagógica. “É um potente instrumento educativo, capaz de desenvolver jovens mais críticos, sensíveis e conscientes da realidade em que vivem”, diz. “O contato direto com diferentes linguagens teatrais e narrativas amplia a conexão dos alunos com a cultura e estimula a reflexão sobre questões sociais, humanas e contemporâneas”, completa Diaz.

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Para o ator, abrir oportunidades para pessoas que sonham em pisar num palco e ver famílias que vão ao teatro pela primeira vez são motivos de alegria. “Me orgulha ver tantas histórias de superação e fazer parte delas. Me orgulha ver as escolas estimulando o teatro dentro dos seus territórios. Me orgulha a conexão geracional. Me orgulha fazer parte desse sonho.”

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Nesta edição, as escolas concorrem nas modalidades Teatro infantil/infantojuvenil e Teatro juvenil. Em cada um delas, serão premiadas 16 categorias avaliadas por júri composto por profissionais e especialistas em artes cênicas e educação, e ainda um prêmio eleito por júri popular.

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As categorias são: Melhor Espetáculo; Melhor Direção; Melhor Ator, Melhor Atriz; Melhor Ator Coadjuvante; Melhor Atriz Coadjuvante; Melhor Dramaturgia Original; Melhor Dramaturgia Adaptada; Melhor Cenário; Melhor Figurino; Melhor Iluminação; Melhor Maquiagem; Melhor Trilha Sonora; Melhor Performance Coreográfica; Melhor Espetáculo - Júri Popular; Destaque Festa 1; e Destaque Festa 2. O evento é realizado pelo Grupo NADA, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, com incentivo do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Serviço



Inscrições para a 10ª Edição do Festa — Festival Estudantil de Teatro Amador de Brasília até segunda-feira (13/4), neste link.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel