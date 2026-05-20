Arquivo Público ganha painel feito com canetas para celebrar Brasília

Para celebrar os 66 anos de Brasília, o Arquivo Público do Distrito Federal — que celebra seus 40 anos — em uma iniciativa conjunta com a Associação dos Designers Gráfico (Adegraf) do DF presenteia Brasília com um painel artístico ao ar livre, composto por desenhos feitos com canetas esferográficas, que promete se tornar um novo marco visual da capital. O evento de abertura para convidados será nesta quinta-feira (21/5), na sede do Arquivo Público.

O painel de 72 metros de largura e 8 metros de altura ocupará a fachada da sede do Arquivo Público e foi concebido e executado pelo artista plástico Jailson Belfort, que utilizou exclusivamente a técnica de canetas esferográficas. O painel segue uma linha do tempo visual que retrata, em ordem cronológica de fundação, 14 dos principais ícones e monumentos do quadradinho. Entre eles, estão o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana, o monumento Dois Candangos, a Ponte JK e a Torre Digital.

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Monumental, a obra valoriza a identidade, a memória e o patrimônio histórico de Brasília, o que reforça o papel do Arquivo Público enquanto guardião da memória institucional e cultural do DF.

O Arquivo Público também recebe a exposição Brasília em Linhas do Tempo, que reúne cerca de 30 obras de Belfort, incluindo as 14 pinturas que compõem o painel externo e que ganharão uma breve contextualização do processo de construção com fotos, vídeos, croquis, desenhos e outros materiais históricos preservados pelo Arquivo Público.

A proposta é convidar o visitante a mergulhar na história de monumentos icônicos da capital federal, ao mesmo tempo em que revela a interpretação sensível e singular do artista sobre esses marcos brasilienses.





Serviço

Brasília em linhas do Tempo

Exposição na sede do Arquivo Público do Distrito Federal. Abertura nesta quinta-feira (21/5) e visitação até 21 de junho, de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábado, de 9h às 13h. Entrada gratuita.