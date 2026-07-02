Petrobras lança edital de programa de patrocínio a projetos culturais

Rio de Janeiro — A Petrobras lançou, quarta-feira (1°/7), a Seleção Petrobras Cultural 2026, com R$270 milhões dedicados ao patrocínio de projetos culturais em todas as regiões do país. O evento, que teve a presença de Magda Chambriard, presidente da companhia, e Márcio Tavares, secretário-executivo do Ministério da Cultura, além de apresentação do grupo brasiliense Pé de Cerrado, foi realizado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

O edital de 2026 apresenta duas categorias inéditas: produção de games e incubação e desenvolvimento cultural, para atender a pequenos projetos e produtores de menor porte que não conseguiam acessar plenamente os recursos de patrocínio da Petrobras. No total, são 11 modalidades. As inscrições estão abertas e se encerram às 18h de 31 de julho; não é necessário que as propostas já estejam cadastradas nas Leis de Incentivo para fazer a inscrição. O resultado do processo será divulgado em novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Programa Petrobras Cultural é dividido em quatro eixos temáticos. São eles: Produção e circulação (modalidades circuitos de espetáculos artísticos, circuitos de exposições de arte e incubação e desenvolvimento cultural); Festivais e festas populares (modalidades festivais e mostras e festas populares); Cinema e cultura digital (modalidades produção e distribuição de longas metragens, distribuição de longas metragens em cinemas, projetos de cultura digital e produção de games); e Ícones da cultura brasileira (modalidades espaços e instituições artístico-culturais e de memória e grupos e coletivos artístico-culturais).

A última seleção abrangia a cultura digital, mas, para Alessandra Teixeira, gerente de patrocínios da Petrobras, a companhia passou por um processo de aprendizagem sobre as tendências do mercado nos últimos dois anos, que culminou na criação da categoria de patrocínio para a produção de jogos eletrônicos. "Vemos um movimento dessa linguagem, que são as manifestações de cultura gamificadas, tendo o game como uma forma de trabalhar diferentes atividades e construções em cultura", diz.

A cultura tradicional brasileira, explica, é o "elemento norteador" da seleção. "Buscamos, a partir dessas iniciativas, mostrar que conseguimos trabalhar com a brasilidade, resgatando toda essa cultura regional também em outras linguagens que se conectam com públicos mais jovens, com públicos que estão buscando outro tipo de experiência", afirma.

O valor destinado ao processo, viabilizado por meio da Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, é o maior da história da companhia, superando os R$ 250 milhões da Seleção Petrobras Cultural - Novos eixos, realizado em 2024. Como forma de evitar a centralização de recursos no Sudeste, cada região do país receberá, no mínimo, R$ 40,5 milhões, equivalente a 15% do montante total.

O projeto prevê a realização de pelo menos dois projetos em cada unidade da federação. Proponentes sediados em estados do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste e no Espírito Santo receberão pontuação adicional; o bônus vale também para projetos que ocorram em três ou mais regiões do país.

Um mínimo de 25% do total de projetos selecionados deve ter realizadores ou temáticas vinculados a grupos minoritários, como mulheres, pessoas negras, indígenas, comunidades tradicionais (de terreiros e quilombolas), pessoas com deficiência e LGBTQIAPN+.

Leia também: Claudia Raia relembra episódio de violência sexual vivido na adolescência

Serviço

Seleção Petrobras Cultural 2026

Inscrições gratuitas pela plataforma digital da Petrobras, até às 18h de 31 de julho.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco





A repórter viajou a convite da Petrobras