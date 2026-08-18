Em novo disco, Banda Colomy adota pop rock para manifestar dor de perdas

Trio que também é banda de apoio do Nando Reis lança segundo álbum de inéditas - (crédito: Feipe Camargo)

Era inevitável escrever a respeito do que os três integrantes da banda Colomy passaram, ao mesmo tempo. O intervalo entre o primeiro disco da banda, de 2023, e o desenvolvimento de um novo projeto foi marcado por experiências de término na vida pessoal. “O processo criativo se deu totalmente em cima do que estávamos vivendo na época”, comenta Eduardo Schuler. O álbum Pra quem andou perdido, disponível nas plataformas digitais, elabora essas dores a partir de canções de pop rock.

Pedro Lipa e Schuler, do Rio Grande do Sul, carregam influências do rock argentino, da música tradicional gaúcha e do jazz, enquanto Sebastião Reis diz ser muito influenciado pelo rock progessivo. “A sonoridade do álbum é uma mistura de tudo que a gente gosta e tem como influência”, afirma Sebastião. Para o projeto, o trio recebeu colaborações de nomes importantes da música nacional e internacional.

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Um deles é Guilherme Arantes, que, para Reis, serve de inspiração pelo tratamento refinado do pop. “Ele tem uma preocupação com os arranjos, com as harmonias, com a letra, muito sofisticado. Assim que eu escutei a música Ainda existe amor, falei, poxa, tem que ter um piano do Guilherme Arantes aí.” Peter Buck, guitarrista do R.E.M e Barrett Martin, também fazem participações no disco.

“Acho que esse disco tem um equilíbrio imperfeito entre amor e desamor. As canções tratam dessas coisas de uma forma que beira quase a filosofia. É uma novidade mais profunda do que a gente estava habituado a fazer. O disco é quase uma narrativa”, aponta o cantor Pedro Lipa.

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O trio se formou na gravação de um projeto de Beto Bruno, da banda gaúcha Cachorro Grande. O primeiro single que Reis, Lipa e Schuler lançaram foi em 2021. Desde então, eles também acompanham Nando Reis, pai do Sebastião, em turnês. Lipa afirma que ter uma banda hoje em dia é um desafio grande, que se torna cada vez mais raro. “A gente encontrou um lugar dentro da nossa amizade que possibilitou que a gente fizesse esse disco e dessa forma tão bonita."

"Acho que o maior conselho que meu pai deu é da gente ter a oportunidade de estar ali e assistir a tudo como funciona uma banda, porque nós três trabalhamos com o ele também. Então a gente tem a oportunidade de ver alguém que tem uma carreira muito bem sucedida, de que tem uma equipe muito unida e isso inspira a gente. Meu pai sempre foi um cara que deixou a gente livre”, acrescenta Sebastião.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel