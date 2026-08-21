Carlos Alberto de Nóbrega abre o coração sobre casamento

Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega continua vivendo uma relação marcada por carinho, cumplicidade e companheirismo ao lado da médica Renata de Nóbrega, de 47. Juntos há uma década, os dois afirmam que a diferença de idade nunca foi um obstáculo para a construção da vida que compartilham.
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Para o apresentador, o relacionamento vai muito além da diferença de 43 anos que costuma chamar a atenção do público. Carlos Alberto destaca que a convivência diária é baseada principalmente em respeito, amizade, admiração e disposição para enfrentar as diferentes fases da vida lado a lado.
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"Nossa história fala por nós. Existe amor, existe amizade, existe família e existe uma vida que construímos juntos. Não precisamos competir com nenhuma outra história. Somos felizes com a nossa", afirma Carlos Alberto. "Somos muito felizes juntos", destaca Renata.
Segundo ela, a história construída pelo casal é resultado de uma parceria que se fortaleceu ao longo dos anos e que continua sendo marcada por romantismo. "Desejamos, de coração, que todas as pessoas tenham a oportunidade de encontrar um verdadeiro amor como o nosso", acrescentou a médica.
Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre a relação
O humorista também demonstra não se importar com as comparações ou questionamentos feitos por pessoas de fora da relação. Para ele, cada casal possui sua própria trajetória e não existe motivo para medir a felicidade de uma história de amor pela experiência de outras pessoas.
Carlos Alberto define o casamento como uma união que reúne amor, amizade e família. O apresentador afirma ainda que não sente necessidade de justificar constantemente a escolha de permanecer ao lado de Renata.
Aos 90 anos, ele reforça que a médica ocupa um lugar especial em sua vida e faz questão de declarar que escolheria novamente a mesma companheira.
"O amor verdadeiro não precisa ser explicado o tempo inteiro. Ele aparece na forma como duas pessoas atravessam a vida juntas. Eu desejo que as pessoas encontrem alguém com quem possam viver esse tipo de parceria. Escolheria a Renata mil vezes como esposa, mulher e ser humano que vive ao meu lado. Ela, sim, é o verdadeiro amor da minha vida", declarou o apresentador.
Diferença de idade não define o casal
A diferença de 43 anos entre Carlos Alberto e Renata é frequentemente comentada pelo público, mas os dois preferem colocar a afinidade em primeiro plano. Para eles, o que sustenta uma relação duradoura está nas atitudes tomadas no cotidiano e na forma como um apoia o outro
O casal também acredita que o respeito pelas individualidades é fundamental para manter a relação saudável. Em vez de transformar a idade em questão central, eles valorizam os momentos compartilhados e a família que construíram juntos.
Depois de dez anos de relacionamento, Carlos Alberto e Renata seguem demonstrando que a parceria permanece como um dos principais pilares da união. Para o apresentador, o verdadeiro significado de um grande amor está justamente na disposição de continuar escolhendo a mesma pessoa ao longo da vida.
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