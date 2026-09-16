Pietro Antonelli admite ser ‘nepobaby’ e manda recado aos críticos

Pietro Antonelli, que está fazendo o maior sucesso na pele de Felipe, filho de Fábia (Flávia Alessandra) e enteado de Ulisses (Alexandre Borges) em Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo, reagiu em torno do fato de ser associado a ‘nepobaby’.
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Em entrevista à revista Quem, o ator reagiu ao peso de ser filho dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, e como alguns comentários negativos provocam revolta. O ator reconhece que se encaixa na definição, mas afirma que prefere não se prender às críticas e concentrar a atenção no trabalho.
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"Eu acho que é porque você faz a mesma profissão que seus pais. Então, é claro que eu sou. Faço a mesma profissão que eles", afirmou Pietro. O artista de Quem Ama Cuida recusa que tenha conquistado espaço no meio artístico unicamente por ser filho do ex-casal.
"Não tem muito o que fazer"
"Se as pessoas quiserem me chamar assim de uma forma pejorativa, não tem muito o que eu possa fazer. A única coisa que faço é dar o meu melhor, com muito respeito, dedicação e comprometimento com o meu trabalho, na posição privilegiada em que estou, que é uma posição incrível, numa novela incrível", disse o ator.
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