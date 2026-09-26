Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem aos beijos na Itália

Bruna Marquezine e Shawn Mendes deram mais um passo na relação e protagonizaram um momento romântico durante a passagem por Milão, na Itália. Nesta sexta-feira (25), a atriz compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece aos beijos com o cantor canadense.

O clique foi publicado durante a temporada dos dois na cidade italiana e mostrou a sintonia entre eles. Além do beijo, Bruna e Shawn também apareceram sorrindo e trocando carinhos. Mais cedo, os dois estiveram juntos no desfile da Gucci, onde ocuparam lugares na primeira fila ao lado de personalidades como Donatella Versace, Camila Morrone e Francesca Bellettini, executiva da grife na França.

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A aparição acontece depois de meses de especulações sobre o relacionamento. Embora já tenham sido vistos juntos em diferentes ocasiões desde 2025, os dois ainda não haviam compartilhado um registro tão explícito da relação. Esta foi a primeira aparição pública de Bruna e Shawn como casal após eles assumirem o romance em agosto de 2026.

A passagem por Milão também tem relação com a carreira musical de Shawn Mendes. O artista esteve na cidade para participar de uma apresentação da Gucci em celebração aos dez anos do álbum Illuminate. Bruna acompanhou o namorado durante o evento e apareceu ao lado dele em meio à movimentação de fãs e convidados.

A história entre os dois, porém, começou muito antes de o romance ganhar os holofotes. Bruna Marquezine e Shawn Mendes se conheceram nos bastidores do Rock in Rio de 2017, quando o canadense participou do festival. Na época, os dois apenas conversaram e passaram a acompanhar o trabalho um do outro pelas redes sociais.

Anos depois, os dois voltaram a se encontrar no Lollapalooza Brasil de 2025. Na ocasião, surgiram rumores de que eles teriam se aproximado durante uma festa após o festival, mas o possível envolvimento não foi confirmado naquele momento.

A aproximação ficou mais evidente meses depois. Durante uma passagem pelo Brasil para acompanhar a COP30, Shawn também foi visto ao lado de Bruna. O cantor chegou a aparecer na plateia de um show de Dua Lipa, em São Paulo, acompanhado da atriz.

A partir daí, os encontros entre os dois se tornaram cada vez mais frequentes. Eles passaram o Réveillon juntos em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e, no início de 2026, foram flagrados em clima romântico durante uma ida a um mercado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nos meses seguintes, Bruna e Shawn continuaram sendo vistos juntos em diferentes lugares. Os dois apareceram em viagens, momentos de lazer no Rio de Janeiro e até em uma feira de rua acompanhados pelos pais da atriz. Agora, com o registro do beijo compartilhado pela própria Bruna, o romance ganhou uma nova exposição pública.