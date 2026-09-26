Nanda Costa conta como funciona a criação das filhas após separação

Nanda Costa detalhou recentemente a rotina que enfrenta com a criação de suas filhas gêmeas, Kim e Tiê, de 4 anos. Frutos do antigo casamento com a percussionista Lan Lanh, as meninas transformam a dinâmica da rotina da atriz.

A organização da rotina da artista com as filhas funciona com base na divisão igualitária de tarefas com a ex-companheira. Separadas de forma amigável desde o anúncio, feito em fevereiro de 2026, elas mantêm horários estruturados para as meninas, garantindo que o desenvolvimento das crianças ocorra sem sobrecarregar apenas uma das mães.

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O esgotamento físico e mental desponta como um obstáculo frequente destacado por Nanda Costa durante o atual estágio de crescimento das filhas. A artista costuma ressaltar a importância de pedir ajuda e não tentar assumir tudo sozinha.

O companheirismo estabelecido com Lan Lanh ao longo de mais de uma década formou a base estrutural para enfrentar a maternidade. Juntas desde 2014 e com a união oficializada em 2019, o ex-casal anunciou o fim do casamento em fevereiro de 2026, mas o compromisso mútuo com as filhas permaneceu irretocável.