Arthur Aguiar conta sua versão após ação de despejo por dívida altíssima - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, está no olho do furacão por uma suposta dívida no valor de R$ 178.020, que o ator e empresário acumula desde maio deste ano por falta de pagamento em um imóvel que ele alugou em 2025, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A existência de uma ação judicial não significa que as alegações apresentadas pela parte autora sejam verdadeiras ou que os valores, prazos e circunstâncias relatados na publicação estejam corretos, diz um trecho da nota do ex-BBB encaminhada para o portal LeoDias.

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Arthur contesta integralmente a narrativa apresentada e esclarece que a situação foi conduzida de maneira distinta da descrita na reportagem. Os fatos e documentos pertinentes serão apresentados pelas vias legais cabíveis, reforçou.

Existe uma liminar que determina um prazo exato de 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel. Na nota, a equipe de Arthur lamentou a exposição do caso na mídia. Arthur lamenta a divulgação de informações incorretas e reforça que confia no esclarecimento da questão por meio dos instrumentos legais adequados.