Cantora Euterpe faz show de voz e piano com canções românticas

A cantora roraimense Euterpe apresenta seu show intimista em Brasília com o álbum "Escrito em mim", ao lado da pianista Bianca Gonçalves - (crédito: Suh Fotografia )

A cantora e compositora roraimense Euterpe estreia em Brasília com o show do álbum Escrito em mim, seu sexto disco de carreira. A apresentação em formato intimista de voz e piano ocorre no Teatro Brasília Shopping, no dia 22 de outubro de 2026, às 20h.

Ao lado da pianista, arranjadora, professora e preparadora vocal Bianca Gonçalves, residente na capital federal, a intérprete conduz o público por temas ligados ao amor, às relações e ao universo feminino. O projeto marca uma fase artística voltada inteiramente à música romântica e autoral.

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Parceria artística e repertório

O trabalho nasceu da união entre as melodias de Euterpe e os textos da poeta e artista visual Odara Rufino. No palco, o piano de Bianca Gonçalves constrói uma sonoridade delicada e expressiva, mantendo a voz e a palavra poética em evidência.

O espetáculo apresenta as nove faixas da obra, que reúne as canções Escrito em mim: Mitad, Um poema sobre nós, Agora é sério, Tu juego, A cor do teu olho, No importa el reloj, Oiseau noir e O grande amor da minha vida.

Lançado em 2026, o álbum Escrito em mim recebeu recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A exibição na capital federal aproxima a cena cultural roraimense do público de Brasília.

Trajetória de Euterpe

Natural de Roraima, Euterpe atua como cantora, compositora, arte-educadora, produtora cultural e professora de Arte e Música. Graduada em Música e mestra em Educação pela Universidade Federal de Roraima (UFRR), começou a carreira musical em 2009 com o lançamento do disco Batida brasileira.

A artista participou de eventos musicais em Roraima e em outras regiões brasileiras. A partir de 2024, expandiu as apresentações para o exterior, com passagens por palcos de Portugal, Espanha e Reino Unido. Sua produção abrange vertentes como MPB, música regional, ritmos caribenhos e latinos, afrobeat e canções voltadas ao público infantil.

Serviço

Escrito em mim

Show com Euterpe e Bianca Gonçalves. Nesta quinta-feira (22/10), às 20h, no Teatro Brasília Shopping (SCN Quadra 05, Asa Norte, Brasília (DF). Ingressos: entre R$ 25 e R$ 30,00 (meia), no Sympla. Calssificação indicativa livre

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.