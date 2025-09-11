MC Jazz se apresenta no Clube do Choro nesta quinta-feira (11/9)

O MC Jazz, formado pela cantora Cleo Monteiro e o baterista Marcos Britto, fazem um show, nesta quinta-feira (11/9), no Clube do Choro. A dupla traz uma apresentação com músicas autorais e repertório diverso, com a gravação de um disco em uma noite grandiosa, a partir das 20h30. A música do dueto traz uma mistura de estilos que inclui standards do jazz americano, bossas, boleros, partido alto, músicas latinas, releituras de clássicos do rock, blues, soul e música pop nacional e internacional. A meia-entrada custa R$ 40 e pode ser adquirida na Bilheteria Digital.

Leia também: Buraco do Jazz inicia programação de setembro nesta quinta (11/9)

A flexibilidade da dupla, que traz participações especiais em algumas ocasiões, proporciona experiências únicas em cada apresentação. Marcos Britto destaca que os convidados da vez são Júlio Sombra no contrabaixo acústico, Mauro Sérgio no piano e Paulo André no violão. “Estamos empolgados e felizes com a oportunidade de apresentar nosso trabalho autoral e releituras para a comunidade musical brasiliense, principalmente em um espaço que é referência de qualidade no Brasil e no mundo. Estamos vivenciando e desfrutando ao máximo esse nosso novo ciclo. Preparamos um show com muito carinho e amor, vamos tocar o que temos de melhor”, diz.

Leia também: Surdodum celebra 30 anos com show inclusivo no Rolê Cultural Educativo CCBB

A banda surgiu da união da experiência de Marcos com a voz da Cleo, parceiros na vida e no palco. O nome MC Jazz vem da união das iniciais dos dois nomes. A proposta veio do anseio de tocar músicas do jazz, da bossa nova, da MPB, do rock e do pop mundial, com arranjos autorais diferentes.

Leia também: Violonista Marisa Sardo leva repertório dos séculos 19 e 20 ao CTJ Hall

Serviço

MC Jazz

Nesta quinta-feira (11/9), a partir das 20h30, no Clube do Choro (SDC Bloco G). Ingressos a partir de R$40 a meia-entrada, na Bilheteria Digital. Classificação indicativa 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco