E para você, quem vence a disputa? - (crédito: Divulgação)

Após o lançamento do filme Jogos Vorazes: amanhecer da colheita na última quinta-feira (19/11), o tribunal de minúsculas causas das redes sociais ganhou um novo caso. Os fãs levaram à corte uma discussão que compara os filmes baseados nos livros de Suzanne Collins com Harry Potter, de J. K. Rowling.

Apesar de propostas diferentes, as franquias atingem públicos semelhantes: os jovens. Enquanto Jogos Vorazes aborda temas políticos e sociais, Harry Potter foca em crescimento e escolhas.

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Comentários tomaram as redes sociais

Nas plataformas sociais, os fãs de cada franquia compararam o impacto de cada cena dos filmes. “A cena do Harry conjurando o primeiro patrono dele é maior que qualquer coisa que THG (Jogos Vorazes, na abreviação em inglês) tenha ou sonhe em ter“, comenta um usuário. Enquanto outro responde: “a cena dos moradores do distrito se sacrificando pra realizar a destruição da barragem e deixar a capital sem luz é maior que qualquer coisa que HP tenha ou sonha em ter”.

A cena dos moradores do distrito se sacrificando pra realizar a destruição da barragem e deixar a capital sem luz é maior que qualquer coisa que HP tenha ou sonha em ter https://t.co/20w9EUlVIg — luuis ????? ? (@luuisX0) November 25, 2026

Já outra internauta defende que a mensagem de Jogos Vorazes é muito maior do que a de Harry Potter. “Ain essa disputa Harry Potter x Jogos Vorazes é tão sem sentido. Sagas completamente diferentes. Eu amo Harry Potter, mas só a mensagem por trás de Jogos Vorazes já torna a saga superior a qualquer saga”, publicou uma fã.

Ain essa disputa Harry Potter x Jogos Vorazes é tão sem sentido Sagas completamente diferentes Eu amo Harry Potter, mas só a mensagem por trás de Jogos Vorazes já torna a saga superior a qualquer saga — CrisTina (@Tina_LittleCris) November 24, 2026

Outro usuário relembrou as atitudes transfóbicas de J.K. Rowling, que pesaram na avaliação dele: “Não tô aguentando a briga harry potter vs. jogos vorazes porque (além da diferença gritante de caráter das autoras) o 'pior' livro de jogos vorazes é melhor que o melhor livro de harry potter”,

não tô aguentando a briga harry potter vs. jogos vorazes pq (além da diferença gritante de caráter das autoras) o "pior" livro de jogos vorazes é melhor que o melhor livro de harry potter — ?.?bea?? | X da Questão ???? (@befritzx) November 26, 2026

Os mundos da literatura e do cinema

A franquia de Collins se passa em Panem, um país fictício devastado pela guerra que é dividido em 12 distritos, governados pela autoritária Capital, que concentra toda a riqueza do país. Na trilogia original, a residente do distrito 12, Katniss Everdeen, protagonista da série, precisa enfrentar os sangrentos jogos vorazes para salvar a irmã mais nova.

Os Jogos Vorazes são uma disputa onde dois jovens de cada distrito são sorteados para batalhar até a morte, e só um pode sair vivo. Com atitudes diferentes do que eram esperados nesses jogos, Katniss acaba inspirando uma revolução.

Já os livros de J.K. Rowling acompanham a trajetória de Harry Potter, um menino órfão, na escola de magia de Hogwarts em um universo com magia, dragões, monstros, goblins e outros seres místicos.

Harry é uma lenda no mundo dos bruxos por ser o único a sobreviver ao ataque do lorde das trevas, Voldemort. A saga mostra a jornada de amadurecimento do jovem bruxo, a importância do amor e das amizades, e como as escolhas definem quem somos.

No cinema

No cinema a saga de J.K. Rowling, soma oito filmes da história principal e três spin-off (histórias fora da linha principal). Já os Jogos vorazes, com o último lançamento, soma quatro filmes da linha original e dois spin-offs.

No quesito premiação, o universo criado por J.K. Rowling somou 14 indicações ao Oscar com apenas uma estatueta conquistada, com o filme Animais fantásticos e onde habitam, e sete indicações ao Grammy, sem nenhuma vitória.

Já o Universo de Jogos vorazes nunca teve uma indicação ao Oscar. No entanto, eles conquistaram três indicações ao Grammy, com uma vitória na categoria de Melhor Canção Escrita para Mídias Visuais, com a música Safe & Sound, de Taylor Swift com a dupla Civil Wars.

No quesito bilheteria Harry Potter foi mais lucrativa. Na média, o universo do bruxo gerou aproximadamente US$ 870 milhões de bilheteria, enquanto a saga dos Jogos vorazes arrecadou aproximadamente US$ 662 milhões.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes