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MERCADO DE TRABALHO

Empresa surpreende diretor com réplica do seu 1º carro após 40 anos

José Luís Paza, um dos primeiros colaboradores da varejista Havan, se emocionou ao receber um Escort 1984 como presente de Luciano Hang em Santa Catarina

A empresa entregou o carro ao funcionário na sexta-feira - (crédito: Reprodução)
A empresa entregou o carro ao funcionário na sexta-feira - (crédito: Reprodução)

A Havan presenteou José Luís Paza, diretor de compras e suprimentos, com um carro antigo para celebrar seus 40 anos na empresa. A homenagem ocorreu na sexta-feira (4/9), durante o evento Construtores do Sucesso, no Centro Administrativo da varejista em Brusque (SC).

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Paza, um dos primeiros colaboradores da companhia, recebeu um Escort GL 1984, réplica de seu primeiro veículo. "Eu o ganhei em uma rifa em 1987 e fiquei muito feliz na época. Receber esse presente agora é como voltar ao passado, relembrar tudo o que vivi até aqui", afirmou.

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Amigos de infância, Paza e o empresário Luciano Hang estudaram juntos e levaram a parceria para a vida profissional. Quando Hang fundou a Havan, convidou o colega para se juntar à equipe, uma colaboração que já dura quatro décadas.

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"O segredo para ficar 40 anos em um lugar é não olhar para o tempo de serviço e sim se dedicar a fazer algo cada vez melhor a cada dia. É crescer junto e saber que ali está mais do que um salário", contou Paza.

Para Luciano Hang, a trajetória do amigo demonstra a importância de valorizar quem constrói a empresa. "O Paza é prova viva do que é dedicação. Ele topou o desafio comigo lá no início, quando a Havan era uma loja pequena, e nunca parou de trabalhar duro para fazer esse sonho crescer", disse o dono da Havan.

Sobre o "Construtores do Sucesso"

Criado pela varejista em 2011, o evento Construtores do Sucesso reconhece profissionais de todas as áreas da empresa que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de casa. A celebração abrange colaboradores das megalojas, postos de combustíveis, Centro de Distribuição e Centro Administrativo.

Neste ano, 300 funcionários receberam um troféu e um presente referente ao seu tempo de serviço. Além da cerimônia em Brusque, que reuniu equipes da matriz, posto e administrativo, o Centro de Distribuição e as megalojas de todo o Brasil também realizam suas próprias comemorações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.


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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/09/2026 23:15 / atualizado em 06/09/2026 23:16
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