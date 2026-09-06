Empresa surpreende diretor com réplica do seu 1º carro após 40 anos

A Havan presenteou José Luís Paza, diretor de compras e suprimentos, com um carro antigo para celebrar seus 40 anos na empresa. A homenagem ocorreu na sexta-feira (4/9), durante o evento Construtores do Sucesso, no Centro Administrativo da varejista em Brusque (SC).

Paza, um dos primeiros colaboradores da companhia, recebeu um Escort GL 1984, réplica de seu primeiro veículo. "Eu o ganhei em uma rifa em 1987 e fiquei muito feliz na época. Receber esse presente agora é como voltar ao passado, relembrar tudo o que vivi até aqui", afirmou.

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Amigos de infância, Paza e o empresário Luciano Hang estudaram juntos e levaram a parceria para a vida profissional. Quando Hang fundou a Havan, convidou o colega para se juntar à equipe, uma colaboração que já dura quatro décadas.

"O segredo para ficar 40 anos em um lugar é não olhar para o tempo de serviço e sim se dedicar a fazer algo cada vez melhor a cada dia. É crescer junto e saber que ali está mais do que um salário", contou Paza.

Para Luciano Hang, a trajetória do amigo demonstra a importância de valorizar quem constrói a empresa. "O Paza é prova viva do que é dedicação. Ele topou o desafio comigo lá no início, quando a Havan era uma loja pequena, e nunca parou de trabalhar duro para fazer esse sonho crescer", disse o dono da Havan.

Sobre o "Construtores do Sucesso"

Criado pela varejista em 2011, o evento Construtores do Sucesso reconhece profissionais de todas as áreas da empresa que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de casa. A celebração abrange colaboradores das megalojas, postos de combustíveis, Centro de Distribuição e Centro Administrativo.

Neste ano, 300 funcionários receberam um troféu e um presente referente ao seu tempo de serviço. Além da cerimônia em Brusque, que reuniu equipes da matriz, posto e administrativo, o Centro de Distribuição e as megalojas de todo o Brasil também realizam suas próprias comemorações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



