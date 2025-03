F1: Gabriel Bortoleto roda na pista e abandona corrida no GP da Austrália

O fim de semana de estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 começou bem, com um lugar no Q2 no treino qualificatório e o 15º lugar no grid de largada, no sábado, mas não terminou como o brasileiro e a Sauber gostariam. Durante o confuso e imprevisível GP da Austrália, na madrugada deste domingo, o campeão da Fórmula 2 rodou na 47ª volta, quando ocupava o 13º lugar, e bateu no muro, abandonando a corrida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar da decepção, a prova inaugural no circuito de Albert Park deixou lições ao piloto de 20 anos. "Infelizmente, a corrida não terminou como esperávamos, o que é uma pena, pois as coisas estavam indo muito bem para mim até aquele momento", lamentou Gabriel Bortoleto, que viu pontos positivos em sua primeira jornada na principal categoria do automobilismo.

"No geral, tirando isso, posso dizer que meu fim de semana de estreia foi bom, especialmente considerando meu resultado de qualificação ontem. Foi um fim de semana de aprendizado, conhecendo a equipe e sua dinâmica ainda melhor. Agora, pretendo continuar trabalhando e melhorando enquanto olhamos para a China na próxima semana", analisou.

Leia também: Temporada de 2025 da Fórmula 1 começa com retorno de um piloto do Brasil

O brasileiro explicou o acidente que o tirou da prova e parabenizou o companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, pelos primeiros pontos da Sauber na temporada - o alemão usou a experiência para pilotar de forma defensiva e aproveitou os erros dos outros pilotos para ganhar posições e terminar em sétimo.

"Assim que o período do safety car terminou, eu me vi bem no final, tentei me recuperar, mas toquei no meio-fio e acabei no muro. Sabíamos que tudo poderia acontecer em condições como essas; demos tudo, mas forçamos um pouco demais. Por outro lado, estou feliz por Nico e pela equipe por marcar pontos hoje. Ele fez um trabalho incrível e todos mereceram, tanto na pista quanto em nossa sede em Hinwil."

À Band, Bortoleto comentou que a punição de 5 segundos por um retorno perigoso à pista após um pit stop o deixou em situação delicada na prova e que acabou forçando demais o carro, o que provocou sua saída precoce da corrida.

"A corrida estava muito complicada. Acho que, até o momento em que eu bati, estava sendo muito boa. Eu tive alguns infortúnios ali, acho que com o pit também - um 'unsafe release', eu acabei levando uma penalidade que nos colocou atrás do safety car. Perdi muito tempo naquilo, não consegui recuperar a volta inteira quando ele me liberou, porque eu só tive uma volta para recuperar tudo", afirmou o brasileiro.

"Infelizmente ali, tentando tirar a distância do carro da frente, eu sabia que o pessoal na minha frente tinha alguns de (pneus) slick, estava começando a chover mais. Quis recuperar o tempo perdido para tentar chegar um pouquinho mais perto, forcei um pouquinho demais, peguei a zebra, o carro rodou para dentro e eu acabei tocando na parede. Não danificou muito, mas não dava para continuar a corrida."