Árbitro do DF leva bolada no rosto em jogo da série C e vai para o hospital

O árbitro brasiliense Rafael Diniz foi vítima de um acontecimento incomum. Responsável pelo comando da partida entre Londrina x Tombense, no último domingo (11/5), pela quinta rodada da Série C do Brasileirão, o dono do apito tomou uma bolada no rosto. Por isso, sem condições de dar continuidade ao confronto, precisou ser substituído. A partida, terminada com empate em 1 x 1, aconteceu no Estádio Vitorino Dias, em Londrina.

O chute partiu do lateral-esquerdo Maurício, da equipe paranaense. Com 11 minutos de primeiro tempo no relógio, o defensor tentou uma finalização de fora da área. A intenção era aproveitar uma bola sobrada após cobrança de escanteio a favor da equipe dele. O chute, todavia, teve como destino o rosto do árbitro candango.

A bolada levou Diniz ao chão. Além disso, o brasiliense chegou perto de um desmaio. Apesar disso, em seguida, ele levantou, e continuou o serviço. Aos 22', no entanto, o atendimento médico foi solicitado. Sem condições de continuar, teve a substituição requisitada. Marco Antonio dos Santos Travessolo, até então encarregado da função de quarto árbitro, precisou assumir o comando. O confronto voltou a curso sete minutos depois.

Segundo informado pelo ge.globo, um representante da CBF presente no estádio relatou que o árbitro estava consciente. No entanto, sem lembranças do momento exato da bolada. Por isso, mesmo que por precaução, foi levado ao Hospital Universitário de Londrina para fazer exames.

Procurado pela reportagem do Correio, Raimundo Lopo, instrutor, assessor, inspetor de arbitragem e observador do VAR da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), além de funcionário a serviço da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) como presidente da Comissão Distrital de Árbitros de Futebol (CDAF), garantiu que Rafael Diniz passa bem. No momento, o árbitro já recebeu alta do hospital em Londrina e já prepara a volta para o DF.

"Ele já recebeu alta. Um neurologista passou no quarto, e já deu a alta. Mas, quando voltar para Brasília, precisará fazer toda a bateria de exames novamente. Ele foi muito bem apoiado pela equipe dele, assim como pela Comissão Distrital de Árbitros de Futebol (CDAF), e pela CBF. Todos foram muito atenciosos o tempo todo, em contato comigo, e com a família", garantiu.

Ainda de acordo com ele, a situação, incialmente, trouxe preocupação. A ausência de quaisquer resultados negativos nos exames e a possibilidade de voltar para Brasília e continuar com os cuidados, todavia, chegaram como tranquilizadores. Não há, entretanto, perspectiva para que ele volte às atividades.

Considerado promissor no Distrito Federal, Rafael é formado pela Escola de Formação de Árbitros de Brasília (EFAB). A partida em questão foi a primeira em 2025 pela terceira divisão nacional. Ainda no ano vigente, havia apitado um embate pela Copa Verde, e outros dois pela Série D. No Candangão, esteve presente nas finais de 2024 e 2025 como pare da equipe do VAR. Em 2023, foi árbitro em um dos jogos da decisão.