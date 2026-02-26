Rituais e superstições: o que jogadores fazem no vestiário pré-jogo

O treinador espanhol Pep Guardiola ao lado do jogador argentino Lionel Messi, durante os tempos de Barcelona, em 2011 - (crédito: Reprodução / Pinterest)

Nos minutos que antecedem uma partida importante, a tensão no vestiário é quase palpável. Para transformar a ansiedade em concentração, muitos jogadores de futebol recorrem a um arsenal de rituais e superstições. Essas práticas, que vão do simples ao excêntrico, funcionam como uma preparação mental para entrar em campo com a confiança necessária.

Longe de serem apenas manias sem sentido, esses hábitos criam uma rotina que oferece uma sensação de controle em um ambiente de alta pressão. A neurociência explica que tais rituais ajudam a reduzir a ansiedade ao darem ao cérebro uma sensação de previsibilidade. Repetir os mesmos passos antes de cada jogo ajuda a acalmar os nervos e sinaliza para o corpo e a mente que é hora de focar no desempenho máximo. É uma busca por estabilidade em um esporte onde o resultado é sempre imprevisível.

Os rituais variam muito de um atleta para outro, mas alguns padrões se repetem nos bastidores do esporte mais popular do mundo. A ideia é garantir que todos os elementos estejam alinhados para atrair a sorte e afastar o azar.

Dos fones de ouvido ao gramado

As manias pré-jogo podem ser divididas em algumas categorias principais. Muitas delas começam bem antes de os jogadores vestirem o uniforme e se tornam parte fundamental do dia da partida. Conheça as mais comuns:

A trilha sonora da concentração: ouvir uma música ou playlist específica é um dos rituais mais populares. Seja um rock para injetar adrenalina ou um som mais calmo para focar, a música ajuda a criar uma bolha de concentração, isolando o atleta do barulho externo.

Ordem e vestimenta: muitos jogadores seguem uma ordem rigorosa ao se vestir. Calçar primeiro a chuteira do pé direito, colocar a meia esquerda antes da direita ou usar a mesma peça de roupa íntima em todos os jogos são exemplos de superstições ligadas ao uniforme.

Gestos e toques de sorte: ao entrar em campo, os rituais se tornam visíveis. Craques como Cristiano Ronaldo, que faz questão de entrar sempre com o pé direito, são exemplos famosos. Outras manias incluem tocar na grama, fazer o sinal da cruz ou pular um número específico de vezes, ações que servem como um último gatilho mental antes do apito inicial.

Alimentação e rotinas: a preparação pode começar horas antes, com a repetição da mesma refeição pré-jogo. Outros atletas insistem em ser os últimos a sair do vestiário ou sentar sempre no mesmo lugar no ônibus da equipe.

Essas práticas, individuais ou coletivas, mostram que a batalha pela vitória começa muito antes do início do jogo. Seja por fé ou por hábito, os rituais no vestiário são uma parte invisível, mas essencial, do espetáculo que acontece dentro das quatro linhas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.