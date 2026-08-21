Após vexame no Peru, Botafogo se despede da Sul-Americana com vitória

A missão do Botafogo era praticamente impossível. Depois do vexame no Peru na ida, sendo goleado por 6 a 1, o time apenas cumpriu o protocolo nesta quinta-feira, em busca de um milagre que não aconteceu no Engenhão, ficando apenas numa vitória magra por 1 a 0 diante do Cienciano-PER, dando adeus à Copa Sul-Americana.
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A eliminação carioca aconteceu no primeiro jogo, quando foi massacrado na altitude de Cusco. Resultado que culminou até na demissão do técnico Franclim Carvalho. Apesar de um início dos sonhos, marcando antes dos 10 minutos, empilhou e perdeu chances claras de gols, além de ter um gol e pênalti anulados pelo VAR.
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Agora o Botafogo foca exclusivamente no Campeonato Brasileiro, quando encara o Athletico-PR no Engenhão, quando encerra a 24ª rodada, às 20h, na segunda-feira.
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Na busca pela sua remontada histórica, o Botafogo começou a partida pressionando o Cienciano no campo de ataque e antes dos 10 minutos, abriu o placar, aos sete, com Danilo Pereira, após belo lançamento de Montoro. O começo era dos sonhos para o time carioca, que seguiu no embalo e viu Arthur Cabral perder um gol feito e ter outro tirado em cima da linha pela defesa peruana.
Em cima, Alex Telles cobrou falta direta e Espinoza voou para defender e depois foi a vez de Vitinho desperdiçar ótima oportunidade na área. A pressão era contínua e Danilo chegou a fazer o segundo, mas o tento foi anulado pelo VAR, após toque no braço do volante. Antes da ida para o intervalo, Justino assustou de cabeça e Arthur Cabral perdeu mais um, tirando tinta da trave.
O Botafogo tentou manter o ritmo na volta do intervalo e até ficou animado quando o árbitro marcou pênalti em Alex Telles, mas novamente o VAR entrou em ação e apontou falta na origem da jogada. O confronto seguiu nas mãos do time carioca, mas ainda pecava nas conclusões. O Cienciano pouco se importava em atacar e só esperava o estouro do relógio.
Vendo que o milagre ficava cada vez mais distante, a torcida do Botafogo passou a vaiar alguns jogadores, Danilo foi o principal alvo da ira da torcida ao ser substituído. Com o fim se aproximando, o time carioca apenas cumpria protocolo, abusando de cruzamentos na área e sem nenhuma força para buscar um resultado que estava muito longe de acontecer.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 CIENCIANO-PER
- BOTAFOGO - Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho (Júnior Santos), Medina (Matheus Martins), Danilo (Edenilson) e Montoro; Danilo Pereira (Kadir) e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão (interino).
- CIENCIANO - Espinoza; Cabello, Amondarain, Claudio Núñez, Becerra e Martinich; Arias (Caparó), Romagnoli (Bandiera) e Hohberg (Aguirre); Garcés (Succar) e Barreto (Robles). Técnico: Horacio Melgranejo.
- GOLS - Danilo Pereira, aos sete minutos do primeiro tempo.
- ÁRBITRO - Juan Benítez (PAR).
- CARTÕES AMARELOS - Huguinho, Ferraresi, Alex Telles, Justino, Amondarain, Barreto, Cabello e Arias.
- RENDA - Não divulgado.
- PÚBLICO - 22.408 torcedores.
- LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).
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