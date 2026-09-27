Stock Car: Sette Câmara e Di Grassi conquistam a primeira Endurance da história

Lucas Di Grassi e Sérgio Sette Câmara conquistaram o primeiro título da categoria Endurance da Stock Car Pro Series 2026. No Autódromo Internacional Nelson Piquet, a dupla do carro #7 da Team RC roubou a primeira posição de Alfredinho Ibiapina e Pedro Piquet, na penúltima volta da disputa, e sagraram-se campeões da nona etapa nacional. A conquista marca a primeira vitória de Sérgio na competição.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Guilherme Salas e Arthur Gama terminaram na segunda posição. Já Rafa Reis e Alberto Cattuci completaram o pódio na tarde deste domingo (27/9). O brasiliense Enzo Elias e Petecof garantiram o triunfo no Sprint da prova, pois lideravam a corrida na 20ª volta. A dupla liderou até a metade do desafio, seguidos por Zezinho Mugiatti e Cacá Bueno.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Aos 28 minutos finais, Felipe Fraga precisou fazer o último pit stop obrigatório, perdendo a segunda posição. Sette Câmara estava no P1. Na reta final, Sérgio entrou para os boxes e Guilherme Salas assumiu a ponta. O top quatro da tabela havia feito as paradas necessárias, Daniel Serra, Alfredinho, Ibiapina e Foresti puxavam a corrida. Com oito minutos para o fim, o carro de Serra, líder, parou na área de escape e precisou de auxílio na pista.
- Leia também: Irmãos Piquet aceleram em duelo familiar na Stock Car em Brasília
- Leia também: Stock Car: saiba quem são os brasilienses em casa no grid do fim de semana
Durante o trajeto, bandeiras amarelas subiram na prova. O momento foi importante para as estratégias de trocas de pilotos das equipes. Assim como os as pausas para o safety car, que acabaram cedendo vantagem na pista aos times que resolveram parar nessas determinadas situações. Rubinho e Fefo Barrichello foram punidos com drive through por não cumprirem o tempo mínimo parados. A sorte, desta vez, não estava ao lado deles. Pai e filho tiveram problemas com o carro e um pneu furado durante o desafio.
O momento ápice da disputa foi no minuto final, na relargada. Di Grassi, em segundo, foi mais veloz e, na penúltima curva, roubou a posição do carro 80, de Pedro Piquet e Alfredinho. A dupla da Team Car defendeu a primeira posição até a bandeira quadriculada para conquistar o troféu da primeira prova Endurance da Stock Car Pro Series.
Saiba Mais
- Esportes São Paulo vence Corinthians no início da final do Brasileirão feminino
- Esportes Chapecoense volta à Colômbia e recebe homenagens do Atlético Nacional dez anos após tragédia
- Esportes Mbappé sofre hiperextensão do joelho e deve ficar afastado por duas semanas
- Esportes Fim das bets gera apreensão entre clubes e ameaça patrocínios
- Esportes Santos negocia suspensão de contrato com Novibet após MP das bets
- Esportes George Russell vence GP do Azerbaijão; Bortoleto termina em 13º
- Esportes Enquanto Brasileirão vive era das bets, Feminino chega à final quase imune
- Esportes Veto às bets impacta o futebol brasileiro e preocupa clubes
- Esportes Irmãos Piquet aceleram em duelo familiar na Stock Car em Brasília
- Esportes Clubes de futebol brasileiros se manifestam após proibição das bets
- Esportes Pedrinho se emociona com venda da SAF do Vasco e manda recado
- Esportes Goleiro de 18 anos morre quatro dias após sofrer AVC em Goiânia
- Esportes Brasil decepciona e evita derrota contra a Austrália no último lance
- Esportes Jardim se aproxima, pelo Flamengo, de marca alcançada no Cruzeiro
Mel Karoline*estagiária
Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.