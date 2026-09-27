Stock Car: Sette Câmara e Di Grassi conquistam a primeira Endurance da história

Dupla do carro #7 ergue o troféu da nona etapa da Stock Car, em Brasília - (crédito: Ed Alvez CB/DA Press)

Lucas Di Grassi e Sérgio Sette Câmara conquistaram o primeiro título da categoria Endurance da Stock Car Pro Series 2026. No Autódromo Internacional Nelson Piquet, a dupla do carro #7 da Team RC roubou a primeira posição de Alfredinho Ibiapina e Pedro Piquet, na penúltima volta da disputa, e sagraram-se campeões da nona etapa nacional. A conquista marca a primeira vitória de Sérgio na competição.

Guilherme Salas e Arthur Gama terminaram na segunda posição. Já Rafa Reis e Alberto Cattuci completaram o pódio na tarde deste domingo (27/9). O brasiliense Enzo Elias e Petecof garantiram o triunfo no Sprint da prova, pois lideravam a corrida na 20ª volta. A dupla liderou até a metade do desafio, seguidos por Zezinho Mugiatti e Cacá Bueno.

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Aos 28 minutos finais, Felipe Fraga precisou fazer o último pit stop obrigatório, perdendo a segunda posição. Sette Câmara estava no P1. Na reta final, Sérgio entrou para os boxes e Guilherme Salas assumiu a ponta. O top quatro da tabela havia feito as paradas necessárias, Daniel Serra, Alfredinho, Ibiapina e Foresti puxavam a corrida. Com oito minutos para o fim, o carro de Serra, líder, parou na área de escape e precisou de auxílio na pista.

Durante o trajeto, bandeiras amarelas subiram na prova. O momento foi importante para as estratégias de trocas de pilotos das equipes. Assim como os as pausas para o safety car, que acabaram cedendo vantagem na pista aos times que resolveram parar nessas determinadas situações. Rubinho e Fefo Barrichello foram punidos com drive through por não cumprirem o tempo mínimo parados. A sorte, desta vez, não estava ao lado deles. Pai e filho tiveram problemas com o carro e um pneu furado durante o desafio.

O momento ápice da disputa foi no minuto final, na relargada. Di Grassi, em segundo, foi mais veloz e, na penúltima curva, roubou a posição do carro 80, de Pedro Piquet e Alfredinho. A dupla da Team Car defendeu a primeira posição até a bandeira quadriculada para conquistar o troféu da primeira prova Endurance da Stock Car Pro Series.