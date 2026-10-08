Polícia Federal instaura inquérito para investigar incêndio na UFPE

A Polícia Federal informou que vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias e as causas do incêndio que atingiu a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na zona oeste de Recife, na noite desta quarta-feira (7/10).
Em nota, a PF pontuou que já mantém tratativas com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e com o comandante do Corpo de Bombeiros.
“Uma equipe de peritos criminais federais foi enviada ao local para realizar exames periciais. Será instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias e as possíveis causas do incêndio”, diz a nota.
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As chamas atingiram o prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), localizada na Cidade Universitária, onde funcionavam diversos laboratórios, ligados a farmácias, informática e computação.
De acordo com o reitor, o prejuízo é de cerca de R$100 milhões, além da perda científica de informações, pesquisa, dados e dissertações
Entre as atividades comprometidas estavam pesquisas científicas relacionadas a medicamentos, informática e genética. O edifício também abrigava projetos nas áreas de câncer, obesidade, Covid-19, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e autismo, conforme informações divulgadas pelo Jornal do Commercio.
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