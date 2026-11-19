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Em 2025, aproximadamente 1,56 milhão de brasileiros frequentavam cursos de especialização, queda de 2,7% em relação a 2024, quando eram 1,6 milhão - (crédito: Reprodução)

O número de cursos de especialização a distância (EAD) no Brasil aumentou 808% entre 2019 e 2025, passando de aproximadamente 16,2 mil para 147 mil, segundo a Pesquisa de pós-graduação (lato sensu) 2026, do Instituto Semesp, divulgada nesta quinta-feira (19). Com isso, a modalidade passou a representar 65,7% de todos os cursos de especialização ativos no país.

O Brasil chegou a 224.028 cursos de especialização ativos em 2025, alta de 29,4% em relação a 2023, quando havia aproximadamente 173 mil. As instituições privadas respondem por 96,7% da oferta. Na rede privada, a participação da EAD subiu de 22,5%, em 2019, para 67%, em 2025.

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Apesar da expansão da oferta, o número de estudantes recuou. Em 2025, aproximadamente 1,56 milhão de brasileiros frequentavam cursos de especialização, queda de 2,7% em relação a 2024, quando eram 1,6 milhão. Desde 2016, porém, o setor acumula alta de cerca de 125% (eram aproximadamente 693 mil). As buscas na internet por cursos de especialização caíram 14,4% no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025.

Para o economista Rodrigo Capelato, diretor-executivo do Semesp, o mercado passa por reorganização. "A demanda por pós-graduação cresceu muito nos últimos anos, especialmente com a expansão do ensino a distância, mas a oferta de cursos aumentou em um ritmo muito superior ao da demanda", afirma.

Áreas e instituições

Negócios, administração e direito, educação e saúde e bem-Eestar concentram 84,1% dos cursos ativos, mais de 188 mil. A primeira área lidera, com 69,2 mil cursos, seguida por educação, com 64,1 mil, e saúde e bem-estar, com 55,2 mil. O levantamento identifica 2.183 instituições que oferecem especialização, 89% privadas. Entre elas, 59,1% têm apenas cursos presenciais, 31,8% oferecem as duas modalidades e 9,1% atuam só na EAD.

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Remuneração

Em 2025, a remuneração média de quem frequentava especialização foi de R$ 6.132, 123% acima da dos estudantes de graduação (R$ 2.749). Dos estudantes de especialização, aproximadamente 1,38 milhão (88,5%) exerciam atividade profissional.

Perfil e motivações

A segunda parte do estudo ouviu 500 pessoas de todo o país. Entre elas, 62,8% manifestaram interesse em cursar especialização ou MBA, 21,2% disseram não ter interesse e 16% estavam cursando uma pós-graduação. Entre quem concluiu ou cursava, a principal motivação foi a atualização de conhecimentos (59,4%), seguida por mais oportunidades de emprego (34%) e expectativa de melhorar a remuneração (31,5%).

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As certificações profissionais reconhecidas pelo mercado são consideradas um dos formatos mais importantes de desenvolvimento por 53,3% dos alunos e egressos. A especialização ou o MBA aparecem com 46,2%.

Inteligência artificial

Para 56,4% dos entrevistados, a inteligência artificial tornou a pós-graduação mais importante ou muito mais importante. Para 36,5%, a tecnologia não alterou a relevância, e 7,1% acham que a reduziu. Entre profissionais de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), o índice dos que veem mais importância chega a 70,2%.

No trabalho, 67,1% usam ferramentas de IA sempre ou frequentemente, e nos estudos, 60,7%. Nos cursos de pós-graduação, o uso frequente cai para 41,7%.

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Márcio Sanches, coordenador da Universidade Corporativa Semesp, defende que a qualidade não pode ser sacrificada. "A flexibilidade é importante, mas não pode significar perda de qualidade", diz.

Metodologia

A primeira parte do estudo usa dados da Pnad Contínua, do IBGE, do segundo trimestre de 2016 a 2025, e do sistema e-MEC, do Ministério da Educação. A segunda é uma pesquisa amostral com 500 participantes de todo o Brasil: alunos ou egressos de pós-graduação, interessados em ingressar e profissionais sem interesse nessa formação.