O papa Leão XIV foi atingido no rosto por um terço arremessado por um fiel durante a passagem do papamóvel pela Base Aérea de Las Palmas, em Lima, no Peru, nesta segunda-feira (16/11). O pontífice não sofreu ferimentos e celebrou normalmente a missa de encerramento no local, etapa final de uma viagem de 12 dias pela América do Sul que incluiu passagens por Uruguai e Argentina.
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O episódio acendeu em muito, porém, como funciona as complexas operações de segurança em eventos com grande concentração popular, especialmente em solo peruano, onde o papa viveu por cerca de duas décadas como missionário e atuou como bispo de Chiclayo entre 2015 e 2023.
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Divisão de forças na proteção pontifícia
A segurança do líder da Igreja Católica reúne duas forças próprias da Santa Sé em colaboração contínua com as forças policiais do país anfitrião. Cada corporação desempenha uma função específica nos deslocamentos internacionais:
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Corpo da Gendarmaria do Vaticano: atua na escolta imediata, acompanhando a pé o veículo papal para interceptar aproximações indevidas e recolher objetos lançados pela multidão.
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Guarda Suíça Pontifícia: realiza a custódia cerimonial e apoia a vigilância nos perímetros internos dos locais de hospedagem e celebrações litúrgicas.
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Forças de segurança locais: assumem o controle de tráfego, o isolamento das vias públicas, a vigilância em pontos elevados e as barreiras de contenção ao longo do percurso.
A dinâmica do papamóvel em vias públicas
O deslocamento em veículo aberto reflete o desejo de proximidade pastoral com o público, mas diminui a proteção oferecida por blindagens convencionais. O cortejo segue em velocidade reduzida para permitir que a comitiva de agentes acompanhe o veículo a pé, monitorando atentamente os movimentos nas primeiras fileiras do público.
A escolta próxima se distribui ao redor da estrutura do carro, cobrindo a dianteira, as laterais e a traseira. A função do grupo inclui barrar tentativas de invasão do corredor oficial e amortecer o impacto de itens arremessados pelos devotos, como flores, cartas e terços.
Em situações em que pequenos objetos são lançados em direção à cabine, os seguranças buscam desviar as trajetórias manualmente ou usar pastas com blindagem leve para proteção. A proximidade da multidão e a rapidez dos lançamentos, contudo, limitam o tempo de reação manual das equipes.
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Planejamento prévio e inteligência
A preparação de uma viagem papal começa com meses de antecedência. Equipes da Gendarmaria do Vaticano realizam visitas técnicas para avaliar os itinerários, planejar rotas alternativas de contingência e inspecionar a rede hospitalar de suporte.
As autoridades locais estabelecem perímetros de revista nos acessos e efetuam varreduras de segurança prévias ao longo de todo o trajeto oficial. Toda a movimentação do cortejo é monitorada em tempo real por centros integrados de comando e controle com apoio das forças policiais do país anfitrião.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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