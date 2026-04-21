Cabo Daciolo fala sobre pena de morte para Lula e Bolsonaro

Cabo Daciolo defende a prisão perpétua para Bolsonaro, Lula e para o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), a quem chama de "verdadeiros bandidos da nação" - (crédito: Reprodução/X)

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (21/4), o pré-candidato à presidência Cabo Daciolo (Mobiliza) opinou sobre pena de morte e prisão perpétua para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Citando trechos da Bíblia, o militar lembrou a crucificação de Jesus Cristo e falou que o primeiro a entrar no paraíso foi um criminoso que havia se arrependido.

“Bandido bom não é bandido morto”, afirma. Em seguida, ele defendeu a prisão perpétua para Bolsonaro, Lula e para o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), a quem chama de “verdadeiros bandidos da nação”. “Mesmo assim, eu vou falar que eu quero a vida deles, eu quero que eles se arrependam dos seus pecados, eu quero que eles verdadeiramente parem de entregar a nação brasileira”, comenta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O pré-candidato voltou a criticar a pena de morte e afirma que pessoas negras seriam as mais afetadas pela medida. “Hoje, mais de 40% da população de cárcere do Brasil não teve nem seu julgamento até o momento”, comenta.

Daciolo relembrou ainda a Inconfidência Mineira, movimento celebrado em 21 de abril, e afirmou que o Brasil não deixou de ser uma colônia, mas agora governada por Estados Unidos e China. Segundo o pré-candidato, Bolsonaro seria responsável por entregar refinarias e Lula pela entrega de terras raras.

Comentário sobre terras raras faz referência a acordo firmado entre Brasil e Espanha na sexta-feira (17/4). Medida prevê a cooperação dos dois países no desenvolvimento, mineração, refino, gestão ambiental, uso de tecnologias digitais e a troca de conhecimentos das terras raras. Após o anúncio, Lula foi questionado sobre não ter aceito acordo dos EUA para exploração de minerais brasileiros e frisou que “ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral”.

PENA DE MORTE PARA LULA E BOLSONARO

Cabo Daciolo 2026 ?? pic.twitter.com/MTcD5qdVqL — Cabo Daciolo (@CaboDaciolo) April 21, 2026



