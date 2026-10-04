Romeu Zema já votou em Minas e vai acompanhar apuração na capital

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) votou na manhã deste domingo (4/10) em Araxá, no interior de Minas Gerais, cidade onde nasceu. O candidato compareceu à Escola Estadual Delfim Moreira, no Centro, por volta das 9h.

Na saída do local de votação, Zema conversou com a imprensa e fez críticas ao Judiciário e aos adversários. Ao comentar a decisão que cancelou a candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado pelo Paraná, afirmou que o Judiciário estaria sendo usado para favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Judiciário claramente está sendo utilizado para que Lula e o PT tenham vantagens nessa eleição”, declarou.

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O candidato também foi questionado sobre o caso Banco Master e negou ter mantido contato com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Em tom crítico, afirmou que não participou de festas ou viagens relacionadas ao empresário. “Não fui eu que fui em festa, degustação, festa, jatinho”, disse. Em outro momento, afirmou: “Só quem é bandido consegue esses contratos”.

Zema ainda comentou a disputa eleitoral em Minas Gerais e disse estar “feliz” com a possibilidade de o PT não vencer no estado. O candidato não fez comentários sobre o processo relacionado à sua própria candidatura durante a conversa com a imprensa.

As declarações ocorrem após uma campanha em que Zema adotou críticas ao governo Lula, ao Judiciário e a adversários políticos como parte de seu discurso. No caso do Banco Master, o candidato já havia defendido anteriormente a investigação de autoridades e políticos que tiveram relação com Daniel Vorcaro.

Zema deixou o cargo de governador de Minas Gerais em 22 de março deste ano para disputar a Presidência. Ele havia sido eleito para o governo mineiro em 2018 e reeleito em 2022. Com a renúncia, o então vice-governador Mateus Simões assumiu o comando do estado.

Desempenho nas pesquisas

Na reta final da campanha, Zema chegou às urnas com baixa intenção de voto nas principais pesquisas nacionais. No último levantamento do Datafolha, divulgado neste sábado (3), o candidato do Novo apareceu com 1% das intenções de voto no primeiro turno.

A pesquisa ouviu 4.006 eleitores em 122 municípios e tem margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07919/2026.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada em 11 de setembro, Zema tinha 2% das intenções de voto. Na ocasião, o levantamento também testou um eventual segundo turno entre Lula e Zema: o petista tinha 48%, contra 39% do candidato do Novo.

Na última pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (3), Zema não pontuou no cenário de primeiro turno. Lula apareceu com 46% dos votos válidos, contra 45% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Renan Santos tiveram 3% cada. O levantamento ouviu 3.702 eleitores entre 2 e 3 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e registro no TSE sob o número BR-02197/2026.

Os números indicam que Zema chega ao fim da disputa distante dos dois candidatos que lideram as pesquisas. A corrida presidencial, por outro lado, permanece concentrada principalmente em Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que aparecem tecnicamente empatados nos levantamentos mais recentes.