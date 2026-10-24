Veritá divulga neste sábado última pesquisa para presidente

A última pesquisa do Instituto Veritá para a Presidência da República antes do segundo turno será divulgada neste sábado (24/10), véspera da votação que definirá o próximo presidente do Brasil. O levantamento vai atualizar as intenções de voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputam o Palácio do Planalto.
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Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03181/2026, a pesquisa tem previsão de divulgação na véspera do segundo turno, marcado para domingo (25/10). Conforme o registro informado, o levantamento prevê ouvir 15.554 eleitores com 16 anos ou mais, em todo o país, entre segunda-feira (19/10) e sexta-feira (23/10).
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A margem de erro prevista é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo é realizado com recursos próprios do instituto.
Como é feita a pesquisa Veritá
O Instituto Veritá utiliza entrevistas por telefone com sistema automatizado de respostas, conhecido como URA. Nesse formato, os participantes respondem às perguntas por meio do teclado do telefone, e as respostas são registradas pelo sistema.
A pesquisa segue critérios de distribuição da amostra para representar diferentes segmentos do eleitorado brasileiro. A margem de erro e o nível de confiança informados fazem parte da ficha técnica registrada no TSE.
O que mostraram as pesquisas anteriores
Na pesquisa divulgada em 21 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu com 50,7% dos votos válidos, enquanto Lula registrou 49,3%. A diferença de 1,4 ponto percentual ficou dentro da margem de erro de um ponto percentual, configurando empate técnico.
O levantamento ouviu 15.554 eleitores entre 15 e 19 de outubro e foi registrado no TSE sob o número BR-06396/2026.
Na rodada anterior, divulgada em 17 de outubro, Flávio tinha 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% de Lula. A distância entre os dois candidatos era de 2,2 pontos percentuais.
Na comparação entre as duas pesquisas, o senador oscilou de 51,1% para 50,7%, enquanto o presidente passou de 48,9% para 49,3%. As variações ficaram dentro da margem de erro dos levantamentos.A pesquisa de 17 de outubro ouviu 15.554 eleitores entre os dias 12 e 16 daquele mês e foi registrada sob o protocolo BR-01107/2026.
No resultado que considera todos os entrevistados, e não apenas os votos válidos, a pesquisa divulgada em 17 de outubro apontou Flávio com 49,7% das intenções de voto e Lula com 47,7%. Brancos e nulos somaram 1,5%, enquanto 1,1% dos participantes não souberam responder ou não responderam.
O segundo turno das eleições presidenciais será realizado neste domingo (25/10). Lula busca a reeleição, enquanto Flávio Bolsonaro tenta chegar à Presidência pelo PL.
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