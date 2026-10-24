Palver: Flávio tem 50% e Lula, 49% das intenções de voto no 2º turno

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01794/2026, a pesquisa prevê entrevistar 5 mil eleitores com 16 anos ou mais, em todo o país. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press e Ricardo Stuckert )

A um dia da decisão nas urnas, Flávio Bolsonaro (PL) registra 50% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%, de acordo com a última pesquisa Palver para o segundo turno presidencial. Os dados serão divulgados neste sábado (24/10), na reta final da disputa pelo Palácio do Planalto.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01794/2026, a pesquisa prevê entrevistar 5 mil eleitores com 16 anos ou mais, em todo o país. A coleta ocorreu entre quinta-feira (22/10) e sábado (24/10), por meio de questionários on-line.

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A margem de erro máxima informada para o levantamento é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A Palver utiliza amostragem não probabilística, com recrutamento de participantes por anúncios em plataformas de redes sociais e ajustes estatísticos para aproximar a composição da amostra das características do eleitorado brasileiro.

O que mostrou a pesquisa anterior

Na pesquisa divulgada em 21 de outubro, Flávio Bolsonaro apareceu com 50% das intenções de voto, contra 48% de Lula. Brancos e nulos somaram 1%, enquanto o percentual de eleitores que não souberam responder ou não responderam foi de 0%.

A diferença de dois pontos percentuais ficou dentro da margem de erro de 2,4 pontos do levantamento anterior, configurando empate técnico.

Na comparação com a pesquisa divulgada em 13 de outubro, Flávio manteve os 50% das intenções de voto, enquanto Lula oscilou de 49% para 48%. A variação do presidente ficou dentro da margem de erro.

A rodada divulgada em 21 de outubro ouviu 5 mil eleitores com 16 anos ou mais, pela internet, entre os dias 18 e 20 de outubro. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-04612/2026.