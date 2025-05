Ibaneis e Celina recebem ginastas olímpicos no Palácio do Buriti

O governador Ibaneis Rocha recebeu, na manhã desta-sexta-feira (9/5), os ginastas olímpicos Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Arthur Nory. Os atletas estão em Brasília para o Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025, marcado para 9 e 11 de maio, na Arena BRB Nilson Nelson.

No encontro, o governador destacou a valorização do esporte de alto rendimento e o incentivo aos grandes eventos esportivos na capital. “A gente tem incentivado muito essa prática e, essa semana, é muito especial para os brasilienses porque tivemos a notícia da FIFA da participação de Brasília como uma das escolhidas para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027”, declarou.

O presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta, também estava presente no evento e ressaltou a importância do apoio do governo para que a competição retornasse a Brasília, depois de 13 anos. “O esporte brasileiro está diretamente ligado às instituições governamentais e o apoio do DF foi fundamental para que a gente pudesse fazer o melhor evento possível, com as melhores estruturas, trazendo os nossos melhores equipamentos”, afirmou.

Flávia Saraiva falou sobre os incentivos governamentais na descoberta de novos talentos. Para ela, as iniciativas fazem total diferença nos resultados dos atletas. “A gente dedica nossa vida para isso, então esse incentivo nos ajuda a treinar com mais tranquilidade para ter os melhores resultados e representar bem o Brasil”, assegurou .

Para o secretário de Esportes e Lazer, Renato Junqueira, o objetivo é que as regiões administrativas tenham acesso à ginástica, mas também a novas modalidades esportivas. “Pensamos no alto rendimento, mas é fundamental que pensemos também nos projetos sociais. E com a presença das nossas atletas, eu tenho certeza de que esse é um incentivo a mais”, acrescentou.

O Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025, organizado pelo CBG, é uma das competições mais tradicionais do país. Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), dos sete atletas que representaram o Brasil em Paris, apenas Júlia Soares competirá no torneio em Brasília, inscrita nos quatro aparelhos femininos.

Além dele, a capital tem outros seis eventos esportivos confirmados depois que o Governo do Distrito Federal firmou parceria com a Confederação. Entre eles, estão o Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica, o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Ginástica Acrobática, além do Campeonato Brasileiro de Parkour. Todas as provas fazem parte do calendário nacional da CBG e integram o circuito de alto rendimento da ginástica no país.